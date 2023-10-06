美國9月非農就業超預期新增33.6萬人 Fed今年可能再次升息

美國勞工部周五（6 日）公布數據顯示，9 月非農就業新增人數報 33.6 萬，遠超市場預期的 17 萬人和修正後前值 22.7 萬人，創今年年初以來最大增幅，另外當月失業率升至 3.8% 但與前值持平，平均時薪增速則放緩 。9 月非農新增就業人數意外增加，表明勞動力市場仍強勁，可能成為支撐聯準會 (Fed) 再次升息的理由。

美國 9 月非農就業新增人數報 33.6 萬，遠遠超乎市場預期。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，前兩個月的非農就業人數都被大幅上修，7 月非農就業人數從 15.7 萬上修至 23.6 萬，增加 7.9 萬人；8 月非農就業從 18.7 萬上調至 22.7 萬，增加 4 萬人。就過這些修正，7 月和 8 月的就業人數加起來比先前公布數字高出 11.9 萬人，顯見就業市場非常熱絡。

7、8 兩月非農就業人數均被大幅上修。(圖：ZeroHedge)

非農數據公布後市場反應劇烈，美股主要指數期貨紛紛跳水，逆轉稍早漲勢，同時美債殖利率短線拉升。互換價格顯示，市場完全消化的 Fed 降息時間從明年 7 月往後推至 9 月。

9 月非農就業報告：

非農新增就業報 33.6 萬人，預期 17 萬人，修正後前值 22.7 萬人

失業率報 3.8%，預期 3.7%，前值 3.8%

平均每周工時報 34.4 小時，預期 34.3 小時，前值 34.4 小時

平均每小時薪資年增率報 4.2%，預期 4.3%，前值 4.3%

平均每小時薪資月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.2%

勞動參與率報 62.8%，預期 62.8%，前值 62.8%

觀察報告細項，9 月薪資增幅低於預期，其中年增 4.2%，創 2021 年中期以來最小年度漲幅，低於預期和 8 月前值的 4.3%。

9 月平均新增年 4.2%，低於預期。(圖：ZeroHedge)

9 月勞動參與率持穩再 62.8%，與預期和 8 月的前值持平。近幾個月勞動力供需之間的落差正在慢慢趨向平衡，不過當前水準仍比新冠疫情前低半個百分點。

9 月民間企業就業人數增加 26.3 萬，同樣遠超預期的 16 萬，8 月前值為 17.9 萬。9 月製造業就業增加 1.7 萬，高於預期的 0.5 萬，8 月前值為 1.6 萬。

9 月失業率升至 3.8%，高於市場預期的 3.7%，但與前值持平。(圖：ZeroHedge)

觀察產業就業狀況，許多領域表現相當強勁。休閒和飯店業領漲，就業新增 9.6 萬人、政府部門新增 7.3 萬人、醫療保健領域新增 4.1 萬、專業、科學和技術服務類新增 2.9 萬。由於好萊塢陷入勞資僵局，電影和錄音工作人數減少 5 千人，自陷入 5 月罷工僵局以來累積漸少 4.5 萬就業人數。

有分析指出，從歷史上來看，9 月的非農數據通常有些難以預測。主因是勞工統計局需要進行調整應對 9 月的一些因素，其中包括休閒和飯店業在夏季旅遊結束的裁員，還有新學期開始的大量招聘，如聘用教師和非正職員工。

另一方面，美國 9 月非農就業新增人數強勁成長，表明在利率上升、大罷工和政府可能關門的幾大不力因素影響下，經濟狀況仍運作良好。美國就業市場令人驚訝的活力表明企業對其銷售前景仍充滿信心，儘管自去年以來招聘步伐有所放緩，但其韌性仍是家庭支出和整體經濟成長的關鍵支撐。

分析還指出，雖然周五的報告沒有受到最近罷工事件激增的明顯拖累，但 10 月的就業報告可能就會顯現出來。最值得注意的是，美國汽車工人聯合會 (UAW) 針對底特律三大車商的前所未有罷工，將對就業人數造成打擊。

專家看法

Principal Asset Management 首席全球策略師 Seema Shah 表示：「今天的報告不僅表明經濟幾乎過熱而難以應對，Fed 將需要以更多升息作為回應，數據還強化過去幾周一直困擾債市的長期高位說法。市場希望完美著陸，但它們面臨的卻是一條向上傾斜的道路。」

Sit Investment Associates 資深投組經理 Bryce Doty 表示：「投資人希望就業報告足夠疲弱，以阻止 Fed 升息，同時又不至於疲弱到引發對經濟硬著陸的擔憂。然而這份報告顯然會讓升息重新回到談判桌上。」

Inflation Insights LLC 總裁兼創始人 Omair Sharif 認為，9 月非農井噴式的報告讓市場押注 Fed 可能會在年底前再次升息。

彭博 3 位經濟學家 Anna Wong、Stuart Paul、Eliza Winger 認為，對 9 月非農數據意外火熱的下意識反應是「Fed 今年可能不得不進一步升息」，不過就細節來看，家庭就業、薪資成長疲軟且工作時間持平，就業市場似乎又不是這麼樂觀。

市場反應

截至美股周五開盤近 1 小時，道瓊工業指數跌近 230 點或近 0.7%，暫報 32,883.05 點；那斯達克綜合指數跌逾 80 點或近 0.6%，暫報 13,137.13 點；標普 500 指數跌逾 30 點或近 0.8%，暫報 4,226.26 點；費城半導體指數跌逾 20 點或近 0.7%，暫報 3,381.94 點。10 年期美國公債殖利率升至 4.832%，美元指數也升至 106.475。

根據芝商所 FedWatch Tool，利率市場認為 Fed 在 11 月升息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 30.6%，而 12 月升息 1 碼的機率為 38.8%。