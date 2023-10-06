The Verge：微軟將於下周完成動視暴雪收購案

美國科技媒《The Verge》周五 (6 日) 援引知情人士消息報導，倘若英國反壟斷機構批准，微軟將在 10 月 13 日完成以 690 億美元收購《決勝時刻》發行商動視暴雪的交易。

消息傳出後，微軟 (MSFT-US) 周五盤前上漲 0.35%，每股暫報 320.47 美元；動視暴雪 (ATVI-US) 上漲 0.46%，每股暫報 94.10 美元。

不過具體日期仍將取決於英國競爭與市場管理局 (Competition and Markets Authority, CMA)，該監管機構在今年稍早阻擋了這筆交易。後來動視暴雪同意將其雲端遊戲版權出售給育碧 (Ubisoft) 之後，CMA 初步批准了微軟的這筆併購案。

據了解，CMA 收集外界回饋意見的最後期限是今天，也就是說是否應該批准微軟繼續進行合併。預料 CMA 會在下周做出最終決定，除非在最後一刻發生意外，否則這起交易案大勢已定。

另外，微軟和動視暴雪最近將交易截止日期延長至 10 月 18 日，但如果微軟能在下周完成交易，則這起遊戲產業史上最大、歷時 20 個月面臨歐美監管機構挑戰的併購案將提早結束。

不過美國聯邦貿易委員會 (FTC) 目前仍在第九巡迴上訴法院上訴，裁決將於 12 月初出爐。與此同時，FTC 還將恢復對微軟收購案的行政訴訟，該訴訟將於第九巡迴上訴法院對 FTC 的上訴做出裁決的 21 天後開始，聽證會將以線上方式進行。

如果在此之前微軟已完成收購，則 FTC 可能會想盡辦法撤銷這筆交易案，不過這將是一場前所未見的硬仗。