投資人等待9月非農就業報告 美債殖利率穩定走升

美國國債殖利率周五 (6 日) 上漲，因投資人期待 9 月就業報告的發布，該報告可能為聯準會即將做出的貨幣政策決定提供資訊。

美東時間清晨 6:04，10 年期公債殖利率上漲 2.4 個基點至 4.74%，本周一度觸及 16 年新高，最高升至 4.884%。2 年期公債殖利率上漲 1.4 個基點至 5.039%。

殖利率和價格呈反比，1 個基點相當於 0.01 個百分點。

投資人等待 9 月就業報告形式的勞動市場最新數據。本周稍早也曾發布一系列就業數據，它們都可能會影響貨幣政策。

《道瓊》調查的經濟學家預計，就業報告顯示美國 9 月新增就業 17 萬個，低於 8 月的 18.7 萬；失業率預計將從上月的 3.8% 小幅下降至 9 月的 3.7% 。

投資人將考量該數據對利率的意義。如果報告顯示勞動市場持續緊張，則可能會進一步升息。

對於是否需要提高利率來緩解包括勞動市場在內的經濟並抑制通膨，政策制訂者發出的訊息不一，但聯準會官員似乎普遍預期利率將在更長時間內保持在較高水平。

本周發布的勞動市場數據好壞參半。周四 (5 日) 發布截至 9 月 30 日當周首次申請失業救濟金人數為 20.7 萬人，低於《道瓊》預估的 21 萬人。然而，本周更早時薪資處理公司 ADP 的報告指出，9 月私營就業人數增加 8.9 萬人，遠低於《道瓊》預期，較 8 月的 18 萬人大幅下降。