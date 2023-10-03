美8月JOLTS職位空缺數超預期激增 就業市場保持韌性

美國勞工部周二 (3 日) 公布的 8 月職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 遠超市場預期，顯示儘管美國聯準會 (Fed) 努力減緩經濟成長，但就業市場依然吃緊，可能讓 Fed 在下個月升息。

具體來看，8 月職位空缺數比 7 月增加約 69 萬個至 961 萬個，遠超市場預期的 880 萬與修正後前值 892 萬，其中單月增幅創 2021 年 7 月以來最大。

美國 8 月 JOLTS 職位空缺數超預期成長，單月增幅創 2021 年 7 月以來最大。(圖：ZeroHedge)

根據勞工部的數據，8 月職位空缺增加最多的是專業和商業服務 (+509,000)，其次是醫療保健和社會援助 (+96,000)、州和地方政府教育 (+76,000)、非耐久財製造業 (+59,000)、聯邦政府 (+31,000)。

(圖：ZeroHedge)

分析指出，8 月職位空缺數的反彈表明，需求的彈性支撐著企業人才招聘。雖然勞動參與率的提高和薪資的成長幫助緩解勞動力短缺，但挑戰依然存在。

另外，8 月職位空缺數比失業人數多出 325.5 萬個，回到今年 5 月以來新高，扭轉過去 3 個月就業市場的常態。然而，職位空缺與失業人口的比例為 1.5%，與上月相比幾乎沒有變化。

8 月職位空缺數比失業人數多出 325.5 萬個，回到今年 5 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

8 月職位空缺與失業人口的比例為 1.5%，與上月相比幾乎沒有變化。(圖：ZeroHedge)

與此同時，調查顯示 8 月自願離職率保持在 2.3%，與 2020 年以來新低水準持平，該數據意味著美國人對自己在當前市場找到另一份工作缺乏信心。

值得注意的是，有鑑於該調查的低回覆率，一些經濟學家質疑 JOLTS 統計數據的可靠性。Zerohedge 點評指出，JOLTS 的回覆率已跌至 31% 接近歷史新低，而且報告結果與私人調查數據都相違背。因此 Zerohedge 認為，有超過三分之二或近 7 成的最終職位空缺數是估算來的。

一些經濟學家質疑 JOLTS 調查的準確性，該調查的回覆率僅 31.9%。(圖：ZeroHedge)

彭博經濟學家 Stuart Paul 表示，8 月職位空缺數激增並未改變自己對就業市場正在鬆動的看法。對於有職缺的公司來說，人才專業不匹配似乎是越來越棘手的問題，因為即便職位空缺樹很高，招聘和薪資成長也一直在放緩。Paul 指出，Fed 將留意稍晚一系列勞動力市場指標的更大趨勢，這些指標表明就業市場正在走軟。

接下來的焦點將是明 (4 日) 有「小非農」之稱的 9 月 ADP 就業報告，周四 (5 日) 還有上周失業金人數申請狀況，最後周五 (6 日) 則是重磅的非農就業報告即將出爐。