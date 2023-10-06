安謀風光上市後 逾25家華爾街投行分析師將開始分析

軟銀旗下安謀上月在美股風光上市後，華爾街主要銀行分析師將開始陸續對該股發表看法。迄今為止，不受所謂平靜期影響的分析師普遍對安謀保持謹慎態度。

自下周開始，巴克萊 (BCS-US)、高盛(GS-US)、摩根大通(JPM-US) 和瑞穗金融集團等超過 25 家公司的分析師將開始對安謀進行分析。安謀上月登陸那斯達克交易所，當時首次公開發行 (IPO) 募集 48.7 億美元，成為自 2021 年以來最大 IPO。

Needham 分析師 Charles Shi 在 9 月 26 日的一份報告中寫道：「該公司對智慧手機生態系統的強大控制以及由此產生的定價權，可以支撐其成長，但在試圖將其成功複製造其他科技領域時將面臨挑戰。」

報告還寫道，有鑑於對安謀機版面評估，IPO 價格已代表充分的估值，預料此後不會有什麼上漲空間。該公司對安謀的評等為「持有」(Hold)。

自安謀 9 月 13 日以每股 51 美元的發行價上市以來，其股價已經上漲約 2%。截稿前，安謀 (ARM-US)ADR 周五(6 日) 上漲 0.5%，每股暫報 52.77 美元。

根據外媒彙編數據，軟銀集團仍持有安謀多數股權，安謀的股票評等為一個「買入」(Buy)、三個「持有」和一個「賣出」(Sell)，平均目標價約為每股 53 美元。

New Constructs 執行長 David Trainer 認為，投資人可能高估安謀的價值，高估其能實現多少利潤成長，覺得安謀股票沒有吸引力。他表示安謀 IPO 定價過高，長期來看最中股價可能大幅下跌。

New Street Research 分析師 Pierre Ferragu 則給予安謀股票等同「買入」的評等，他將該公司的股票目標價從每股 59 美元上調至每股 66 美元，此前他對安謀 2025 年版稅收入的預期上調了 20%。

值得注意的是，安謀 IPO 以及線上雜貨配送公司 Instacart(CART-US) 和數據自動化平台 Klaviyo(KVYO-US) 的 IPO 被視為衡量投資人對新公司掛牌興趣的指標。

雖然這三家公司在首日交易中都上演蜜月行情，但安謀和 Instacart 一直難以保持住蜜月漲勢。安謀目前的股價略高於 IPO 價格，盤中一度跌破發行價，而 Instacart 在 9 月 26 日跌破 IPO 發行價，此後進一步下跌。股價走勢可能表明，投資者已變得更加謹慎。

