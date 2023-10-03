Fed理事鮑曼再重申多次升息以抑制通膨

美國聯準會 (Fed) 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 周一 (2 日) 再次表示，可能需要多次升息才能把通膨降至央行的目標，儘管 8 月份的報告顯示物價漲幅是自 2020 年以來最慢。

鮑曼在加拿大加班夫 (Banff) 向銀行家們準備的談話中表示：「我依然預估可能需要進一步升息，好及時將通膨恢復到 2%。高能源價格仍有可能逆轉近幾個月央行在通膨方面取得的一些進展。」

鮑曼在談話中預估，有鑑於目前的貨幣政策限制水準，通膨進展可能緩慢，需要進一步收緊政策，用可持續且及時的方式降低通膨。

她先前在 9 月 22 日就表示需要進一步升息，以及時將通膨率恢復到 2% 目標。而周一的言論表明，她並不認為 8 月的通膨數據代表物價上漲態勢持續放緩。

美國經濟分析局 (BEA) 上周五公布的報告顯示，8 月剔除波動較大的食品和能源後的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數成長 0.1%，而 Fed 密切留意的一項關鍵服務成本指標也出現自 2020 年以來最小單月增幅。數據顯見通膨降溫跡象。

Fed 上月將基準利率維持在 5.25% 至 5.5% 間不變，為 22 年來新高，而他們最新的季度預測顯示，今年還會有一次升息。

此外，鮑曼在談話中也再次呼籲對今年的銀行倒閉進行獨立的第三方審查。她指出，雖然內部調查 (包括 Fed 監察掌上周公布的一份調查) 對矽谷銀行 (SVB) 和其他銀行的情況有所了解，但調查範圍有限。

她還對銀行倒閉後監管機構加大對銀行季度財報數據的關心提出質疑，認為監管應該具有廣泛的基礎並權衡所有因素。