WSJ：Netflix打算在好萊塢罷工行動結束後漲價

華爾街日報 (WSJ) 周二 (3 日) 援引知情人士消息報導，串流媒體龍頭 Netflix 計畫在好萊塢作家與演員雙重罷工行動結束的幾個月後，提高其無廣告訂閱方案的價格。消息傳出後，Netflix(NFLX-US)周二盤中股價一度走揚，但截稿前下跌 1.32%，每股暫報 375.30 美元。

知情人士透露，Netflix 正在討論在全球幾個市場漲價，但可能會從美國和加拿大開始，不過目前還不清楚漲價幅度為何，也不清楚新價格何時開始生效。對於上述報導，Netflix 拒絕置評。

據了解，美國編劇協會上周宣布與電影公司達成初步協議，7 月份罷工的美國演員工會本周重啟了與好萊塢電影公司的談判。

報導指出，在過去一年左右的時間裡，無廣告串流媒體服務的成本上漲約 25%，因為娛樂公司希望讓其平台能實現獲利，並引導對價格敏感的客戶轉向自家更便宜、更有賺頭的廣告訂閱方案。

華納兄弟探索公司 (WBD-US) 周二表示，其無廣告版 Discovery + 串流媒體服務的月費從 6.99 美元上漲至 8.99 美元，而其有廣告的訂閱方案月費仍保持在 4.99 美元不變。

另一方面，串流媒體也開始考慮如何專注在獨家節目 (如體育直播) 創造新的收費，同時又不會冒著讓客戶遠離其核心產品的風險。

據知情人士透露，迪士尼 (DIS-US) 正在討論在美國以外的市場推出新的 Disney + 體育直播頻道。此外，華納兄弟發現公司上個月曾表示，將很快在其 Max 串流媒體服務中增加體育直播，有興趣的用戶只要每月額花 9.99 美元便可觀看。

還有 Apple TV + 將以每月 12.99 美元或每賽季 25 美元的價格向訂閱 Apple TV + 的用戶出售美國職業足球大聯盟 (Major League Soccer) 的季票，未訂閱 Apple TV + 的用戶則以每月 14.99 美元或每賽季 29 美元的價格出售。

透過運營有賺錢的串流媒體業務而在同行中脫穎而出的 Netflix，是過去一年裡唯一一家沒有漲價的主流串流媒體公司——而是專注於透過打擊共享帳號來增加收入。該公司最近一次漲價是在 2022 年 1 月。

