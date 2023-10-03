〈美股早盤〉美債殖利率升至多年高點大型股承壓 主要指數開低

由於投資人越來越擔心限制性貨幣政策延長帶來的影響，推高美債殖利率至多年高點，同時靜待本周關鍵就業報告出爐以判斷未來利率動態，美股主要指數周二 (3 日) 開低。

截稿前，道瓊工業指數跌近 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌逾 80 點或近 0.6%，標普 500 指數跌 0.4%，費城半導體指數跌近 0.1%。

美國 10 年期和 30 年期公債殖利率雙雙創下 2007 年以來新高，推動蘋果 (AAPL-US)、特斯拉(TSLA-US)、Alphabet(GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US) 等大型股紛紛走低。

雖然部分大型股在人工智慧 (AI) 的炒作推動下今年上半年表現出色，但一些投資人認為，隨美債殖利率繼續上升，大型股可能會失去動能。

華爾街策略師對利率上升給美股帶來的影響發出警告，高盛、摩根士丹利和摩根大通都說，股市有進一步下跌的風險。摩根大通策略師表示，自己沒有預料到利率會出現如此大幅的上調，這可能會減緩、甚至逆轉美股走勢。

經濟數據方面，投資人將密切留意稍後將公布的 8 月 JOLTS 職位空缺數報告，而包括「小非農」(ADP) 和非農就業報告等一系列數據也將在本周稍晚陸續公布。

美國聯準會 (Fed) 官員紛紛發表談話重申「有必要在一段時間內保持限制性利率」，並有跡象表明今年可能再次升息。

根據芝商所 FedWatch Tool，交易員認為 11 月升息 1 碼 (25 個基點) 的可能性接近 26%，而 12 月升息的可能性為 45%。

截至台北時間周二（3 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 0.40%，至每股 173.05 美元

蘋果開始要求新的應用程式 (App) 在中國 App Store 上架前需先出具中國政府許可證明，加入其他在該國競爭對手多年來已採取的措施，好符合日益收緊的法規。蘋果在其開發者網站上表示，從上周五開始要求 App 開發商在 App Store 上架新 App 時，要先提交「網路內容提供商 (ICP) 備案」(ICP filing)。

禮來公司 (LLY-US) 早盤下跌 1.14%，至每股 532.14 美元

禮來公司 (Eli Lilly) 將以 14 億美元收購癌症治療開發商 Point Biopharma Global (PNT-US)。前者提出每股 Point Biopharma 股票 12.5 美元的報價，較該股最新收盤價溢價約 87%，兩家公司預計交易將於 2023 年底完成。

聯合航空 (UAL-US) 早盤下跌 0.86%，至每股 41.26 美元

根據外媒報導，聯合航空即將達成協議，採購兩位數數的空中巴士 A321 窄體飛機。這些新訂單最快周二就會公布。聯合航空的 A321 客機訂單已累積達 120 架。旅遊需求旺盛，航空公司面臨越來越大的減排壓力，飛機訂購熱潮隨之而來。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月 JOLTs 職位空缺數預期 880 萬，前值 882.7 萬

華爾街分析：

Mediolanum International Funds 市場策略主管 Brian O "Reilly 表示，市場對 Fed 是否需要繼續升息的看法可能各占一半，因此債市正在考驗投資人。他指出，在 10 年期公債殖利率約為 4.6% 的情況下，股票的資產配置決策變得相當困難。