艾克曼：美國經濟開始放緩 Fed可能已完成升息

潘興廣場資本管理公司 (Pershing Square) 創辦人艾克曼 (Bill Ackman) 周一 (2 日) 在 CNBC 節目「Squawk Box」中表示，在聯準會 (Fed) 激進升息的背景下，美國經濟已經開始減速。

艾克曼說：「Fed 可能已經結束升息周期，因為經濟開始放緩且實質利率高到足以減緩經濟成長。」他表示，高抵押貸款利率、高信用卡利率等，已經開始真正對經濟產生影響，雖然目前來看美國經濟成長依然穩固，但已有疲軟跡象且一定在走下坡了。

艾克曼相信在當前的環境下，長期美國公債殖利率可能會進一步攀升，預料 30 年期公債殖利率將挑戰 5% 左右大關，而基準 10 年期公債殖利率則上看近 5%。不過他表示自己仍在做空 30 年期公債殖利率作為避險。

艾克曼表示，從長期來看，在目前這樣的經濟環境中，結構性通膨將持續走高。他還說，以固定利率借入短期貸款並重新定價的投資人，特別在商業房產市場，將經歷一段「非常具有挑戰性的時期」，而這對美國經濟來說確實是一大威脅。

向馬斯克拋橄欖枝 對 X 上市深感興趣

值得注意的是，艾克曼在節目上還說，自己對馬斯克旗下 X 公司 (前推特) 上市交易很感興趣，不過尚未與馬斯克就此事進行洽談。他表示自己已經是 X 的支持者，透過其公司的基金會投資了 1,000 萬美元。

艾克曼說：「我非常尊重馬斯克，也認為推特 (X) 是一個非常重要的平台。他 (馬斯克) 對該平台進行巨大的改造，這是一種非常獨特、難以破壞的資產，可以發展成不同的業務領域。」

然而他也表示，儘管這家公司「很有趣」，但自己不了解其業務情況，也不知道馬斯克或 X 是否有興趣與他進行交易。與此同時他指出，X 已經失去很多廣告客戶，但很可能會捲土重來，還說自己購買了推特上的廣告，誇讚產品和成本結構比之前好很多。