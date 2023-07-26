〈美股早盤〉市場靜待Fed揭曉最新利率決策 主要指數開盤走低

美國大型科技股微軟、Google 母公司 Alphabet 公布的上季財報一冷一熱，投資人正在消化這兩家公司的業績表現，另外美國聯準會（Fed）將於稍晚公布最新利率決策，預估升息 1 碼（25 個基點）將利率推至金融危機以來新高，美股主要指數周三（26 日）開盤走低。

截稿前，道瓊工業指數跌 0.01%，那斯達克綜合指數跌近 30 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌近 1.4%。

Fed 將於周三結束為期兩天的貨幣政策會議，並在台灣時間周四（27 日）凌晨兩點公布最新利率決策，市場普遍預估將升息 1 碼（25 個基點）。另外，Fed 主席鮑爾在貨幣政策會議後的記者會是所有投資人的目光焦點，試圖從中尋找未來利率政策動向的蛛絲馬跡。

不過，對於決策者如何看待未來利率路徑仍然不明朗，一方面是美國通膨顯示出降溫跡象，另一方則次美國經濟比預期強且就業市場依然穩健。

因此，Fed 官員可能暗示即便這次升息可能是本輪升息周期的終點，但由於通膨和經濟前景的不確定性，會留下進一步提高利率的靈活性。

有「Fed 傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 表示，近幾個月來經濟成長可能過於強勁，因此 Fed 主席鮑爾可能無法如投資人預期那般，暗示此次升息將是最後一次。另外，近期通膨增速放緩也讓官員很難進一步確定升息計畫。

個股方面，微軟 (MSFT-US) 和 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)上季財報皆勝預期，但股價呈現一冷一熱。

微軟第二季人工智慧（AI）雲端業務營收報 240 億美元，增速僅 15%，連續幾季增速放緩引起市場擔憂，盤前股價跌逾 3%；Alphabet 雲端服務以及至關重要的線上廣告業務表現超預期，提振股價於開盤前飆升 6%。

值得注意的是，臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 將於周三美股收盤後公布最新財報，投資人的焦點將在線上廣告和 AI 業務狀況，尤其是如何利用 AI 優化廣告回報。另外，Meta 如何將 Instagram Reels 短片服務和 WhatsApp 通訊平台變現也是焦點之一，至於 Threads 的最新情況也預估會引發關注。

截至台北時間周三（26 日）21 時許：

焦點個股：

可口可樂 (KO-US) 早盤下跌 0.9%，至每股 61.69 美元

可口可樂上調經調整後全年內增性營收預期，得益於需求具有韌性，儘管產品價格上調。財報顯示，可口可樂第二季每股獲利為 0.78 美元，高於預期的 0.72 美元；經調整後的內增性營收增長 11%，輕鬆超過 8.5% 的預期增幅。第二季營收為 117 億美元，高於市場預期的 113 億美元。

波音 (BA-US) 早盤上漲 5.46%，至每股 225.81 美元

波音公司周三盤前股價漲逾 3%，此前公布的第二季營收超過分析師平均預期，同時波音還宣布將增加 737 MAX 產量。財報顯示，波音上季營收成長 18%，達到 197.5 億美元，超過華爾街普遍預期的 185.3 億美元，主要得益於波音 787 交付量增加，尤其是波音商用飛機部門，該部門收入成長 41%，達到 88.4 億美元。

富國銀行 (WFC-US) 早盤上漲 2.64%，至每股 46.68 美元

富國銀行周三盤前漲約 3%，此前該行宣布提高股息以及新的股票回購計畫。富國銀行將季度股息提高了 16.7% 至每股 0.35 美元，年化股息額達 1.4 美元，年度股息殖利率為 3.1%。該行定於 2023 年 9 月 1 日向 2023 年 8 月 4 日登記在冊的股東派發這筆股息，除息日為 2023 年 8 月 3 日。此外，該行董事會還批准了一項總額高達 300 億美元的普通股購回計畫。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月營建許可月率修正值報 - 3.7%，預期 - 3.7%，前值 5.6%

美國 6 月營建許可年化總數修正值報 144.1 萬戶，預期 144 萬戶，前值 149.6 萬戶

美國 6 月季調後新屋銷售年化總數預期 72.5 萬戶，前值 76.3 萬戶

美國 6 月季調後新屋銷售年化月率預期 - 0.7%，前值 12.2%

華爾街分析：

「新債王」Jeffrey Gundlach 副手、Doubleline 副投資長（CIO）Jeffrey Sherman 警告稱，市場應做好美國經濟深度衰退的準備，屆時可能會迫使 Fed 大幅降息 1 個百分點。

這是一個大膽的預測，基於疲軟的經濟資料，Sherman 認為美國經濟明年可能陷入衰退，而 Fed 本周料將進一步升息。貨幣市場已經押注 Fed 在明年總共降息 130 個基點，但他認為，決策者者行動不會太快，然後不得不實施自新冠疫情爆發以來最大規模的降息。

華爾街投行 Bernstein 的策略師 Sarah McCarthy 和 Mark Diver 表示，在經濟低迷時期，歐洲股市的表現將優於美國股市，因為後者的高估值使其面臨更大幅度下跌的風險。

策略師們在一份報告中指出：「儘管我們認為，如果經濟放緩，歐洲股市的上行空間有限，但我們預計，屆時歐洲股市的表現將優於美國股市，或者至少是分散美國股市風險過於集中的一個有吸引力的來源。」