微軟等領軍企業建立產業組織 推進AI安全研究

多家外媒周三（26 日）報導，Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google、微軟 (MSFT-US)、OpenAI、Anthropic 這四家人工智慧（AI）領域的四大天王發布聯合公告，宣布成立「前沿模型論壇」（Frontier Model Forum），旨在「確保安全、負責任地開發前沿 AI 模型」。

根據公告，前沿模型論壇的核心目標包括：

推進 AI 安全研究，促進負責任的開發 AI 系統，最大限度地降低風險，並實現對大型語言模型能力和安全性的獨立、標準化評估。

確定前沿模型負責任開發和部署的最佳案例，幫助公眾瞭解這項技術的性質、能力、局限性和影響。

與各國政府、學術界、社會組織及公司合作，分享有關 AI 大模型信任和安全風險的知識。

支援開發有助於應對全球社會挑戰的應用程式，例如減緩和適應氣候變遷、早期癌症檢測和預防以及應對網路威脅。

聯合公告還指出，該論壇將在未來幾個月內成立一個諮詢委員會來指導 AI 策略，並將成立工作組和執行委員會，來安排包括章程、管理和資金在內的工作。

微軟副董事長兼總裁史密斯（Brad Smith）表示，創造 AI 大模型的公司有責任確保其安全可靠，並始終處於人類控制之下，這一舉措是將科技行業聚集在一起，負責任地推進人工智慧並應對挑戰，使其造福全人類的重要一步。

但針對這一論壇，英國《金融時報》（FT）指出，論壇的建立意味著科技巨擘的工作將集中於日益強大的 AI 帶來的潛在風險，而不是回答當今監管機構與版權、資料保護和隱私有關的實際問題。

華盛頓大學的運算語言學家 Emily Bender 認為，這些公司的做法是試圖逃避監管，讓公眾將注意力集中在對「AI 湧現並接管人類工作」的恐懼上，會分散人們對「資料盜竊、監視等實際問題」的注意力。Bender 說：「監管需要來自外部。它需要由代表各國政府制定，來限制這些公司的行為。 」

此前，美國聯邦貿易委員會（FTC）已對 OpenAI 發起調查。先前有媒體報導，FTC 告知 OpenAI，將調查 ChatGPT 是否通過發布虛假資訊損害了大眾利益，以及 OpenAI 是否存有「不公平或欺騙性」的隱私和資料安全行為。

這一舉動早有預警，今年 5 月，白宮與 OpenAI、Google、微軟等公司的執行長會面，探討相關技術的風險。白宮還表示，7 家最大的 AI 公司已同意在 8 月份的年度 Def Con 國際資訊安全會議上開放模型，接受一定程度的公眾監督。

近日，在白宮指示下，美國 AI 巨擘「自我管控」的條例浮出檯面。白宮公布，拜登政府得到了亞馬遜 (AMZN-US)、Anthropic、Google、Inflection、Meta(META-US)、微軟和 OpenAI 這 7 家公司自願的承諾，管控 AI 帶來的風險。這些公司承諾，將幫助推動 AI 技術安全且透明的發展。