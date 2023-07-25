美國7月消費者信心指數升至117 創兩年新高

美國經濟評議會（Conference Board）周二（25 日）公布數據顯示，美國 7 月消費者信心指數升至 117，出乎市場預期的 112 與 6 月的 110.1，寫下 2021 年 7 月以來新高，主因是受到就業市場強勁和通膨緩解的推動。

美國 7 月消費者信心指數升至 2 年新高。(圖：ZeroHedge)

與此同時，美國 7 月消費者現況指數從 6 月的 155.3 飆升至 160，創 2020 年 3 月以來新高，而反映消費者對未來 6 個月前景的預期指數也從 79.3 衝至 88.3，寫下去年初以來新高。

通膨預期方面，調查結果顯示消費者對未來 12 個月的通膨預期降至 5.7%，為 2020 年 10 月以來新低。

消費者對通膨預期降至 2020 年 10 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

至於就業市場，多數消費者認為 7 月就業機會充足，認為就業困難的受訪者比例降至有紀錄以來最低之一，不過他們對未來 6 個月的就業市場預期有所改善。

報告顯示，目前的就業機會「充足」和「難以獲得」指標之間的差異是自 2 月以來最大，這是經濟學家密切關注就業市場實力的指標。

就業機會「充足」和「難以獲得」指標之間的差異是自 2 月以來最大。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，消費者認為未來 12 個月經濟衰退的看法有所攀升，但仍低於今年年初的近期高峰。本月約有 70.6 的消費者認為經濟衰退「有點」或「很有可能」發生，高於 6 月的 69.9%。

消費者對未來 12 個月經濟陷入衰退的比例有所提升，但仍遠低今年初的比例。(ZeroHedge)

美國經濟評議會首席經濟學家 Dana Peterson 在聲明表示，所有年齡層的消費者信心明顯增強，無論是收入低於 5 萬美元的消費者還是高於 10 萬美元的消費者。

Peterson 還說，認為經濟衰退「有點」或「很有可能」發生的消費者比例確實有所上升。儘管如此，衰退預期仍低於近期高點，暗示消費者對衰退擔憂相較於今年稍早有所緩解。

有分析指出，最近經濟數據增強美國能避免衰退的希望，關鍵的通膨指標顯示出令人鼓舞的進展跡象，同時就業市場仍保持堅挺。另外薪資也終於跟上通膨的步伐，替許多家庭提供繼續消費的必要資金。

其他方面，報告提到消費者個購買計畫參差不齊。更多受訪者計劃購買汽車與住房，而較少的人則規劃購買冰箱和洗衣機等主要家電。