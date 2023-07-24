服務業疲軟拖累 美7月Markit綜合PMI創5個月新低

標普全球（S&P Global）機構周一（24 日）公布最新數據顯示，由於美國 7 月服務業成長放緩，拖累當月商業活動增速降至 5 個月以來新低。不過，投入價格下滑和就業活動放緩表明，聯準會（Fed）在降低通膨的重要方面可能取得進展。

美國 7 月 Markit 服務業和綜合 PMI 初值均寫 5 個月來新低。(圖：ZeroHedge)

美國 7 月 Markit PMI 報告：

製造業 PMI 初值報 49，市場預期 46.4，前值為 46.3

服務業 PMI 初值報 52.4，市場預期 54，前值為 54.4，5 個月新低

綜合 PMI 初值報 52，市場預期 53.1，前值 53.2，今年 2 月以來新低

這份不溫不火的調查數據支持美國經濟在第三季開始時仍在成長的證據，但增速較第二季有所放緩。Fed 可能會積極看待經濟放緩，因為 Fed 想透過經濟活動降溫來引導通膨降低。

標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，衡量製造業和服務業整體產出成長率與第三季初國內生產毛額（GDP）季增年率約 1.5% 一致，這比第二季調查顯示的 2% 增速有所下降。

整體而言，GDP 仍依賴製造業的成長，但報告顯示，服務業新出口訂單達到 2022 年 5 以來的新高，對國際需求的依賴日益增加，而國外需求增加是由於美元的疲軟所致。

憂喜參半的通膨數據

7 月製造業和服務業員工人數雙雙增加，但就業職缺數卻降至 6 個月低點，暗示就業市場降溫。與此同時，總投入價格指數漲勢放緩到 2020 年 10 月以來新低，但服務業與製造業仍趨勢仍相左，前者處在兩年多來新低，後者則反彈至 3 個月來高點。儘管如此，成本上升的壓力仍由服務業主導。

Williamson 指出，頑強的物價壓力仍為主要問題。另外他也提到，美國私人企業的樂觀情緒正在動搖，整體未來前景指數降至 2022 年 12 月以來新低。前景黯淡增加外來幾個月產出成長下行風險，再加上 7 月經濟擴張步伐放緩，美國經濟可能在年底前再次陷入低迷。