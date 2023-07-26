印度力拚本土晶片業發展 鴻海與多家產業巨擘將出席半導體論壇

路透周三（26 日）報導，鴻海 (2317-TW)、美光 (MU-US) 和超微 (AMD-US) 等半導體公司高層將於本周五（28 日）出席印度半導體論壇，印度政府正試圖吸引投資進駐本土新興晶片產業，其將自己打造成半導體製造中心，與台灣等地區相抗衡。

印度半導體展（SemiconIndia 2023）將於 25 日至 30 日在古茶拉底省（Gujarat）甘地那加（Gandhinagar）舉辦，根據資料，28 日至 30 日在當地將舉行半導體論壇，印度總理莫迪將出席現場致詞。屆時鴻海集團董事長劉揚偉、超微（AMD）技術長佩珀馬斯特（Mark Papermaster）、美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）將發表賀詞及演講。

報導指出，全球對晶片的高需求意味著，到 2028 年，印度當地市場的價值將達到 800 億美元，幾乎是目前 230 億美元規模的四倍。

然而，迄今為止莫迪政府的計畫舉步維艱。印度在 2021 年宣布 100 億美元的本土晶片製造計畫，吸引鴻海和當地企業集團 Vedanta Ltd. 的等公司的興趣，但這些提議皆未有結果。

幾周前，鴻海退出與 Vedanta 價值 195 億美元的晶片合資企業，表示該計畫進展不夠快，此後鴻海決定自己來。另外兩個財團，其中包括以色列的高塔半導體（Tower Semiconductor）曾宣布各自投資 30 億美元的計畫，後來也被擱置。

印度政府最近再次發出邀請，讓半導體業申請補助。美國上月宣布，將投資 8.25 億美元在古茶拉底省建立第一家晶片封測廠。在本周的半導體展上，美光展示晶片樣品以及印度封測廠的招聘資訊。

報導指出，來自 23 個國家的代表將參加此次半導體展，但印度作為半導體製造商的資格仍未確立，投資人面臨各級政府審查緩慢的問題，而且也缺乏可靠的原物料供應鏈。

美國晶片製造商格芯（GlobalFoundries）(GFS-US) 的前印度經理 Arun Mampazhy 表示，印度仍然不是一個成熟的地方，這就解釋了為何全球晶片巨擘對在該國發展持保留態度。