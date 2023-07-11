通膨仍過高、就業市場強勁 三名Fed官員不敢掉以輕心

美國聯準會（Fed）三名官員陸續在周一（10 日）發表談話，其中兩名官員認為通膨仍居高不下有必要繼續升息應對，同時也提到美國就業市場仍然強勁，不可掉以輕心以免付出更大代價對抗通膨；另一名官員則表示，通膨逐漸往 2% 目標回落，可以耐心觀察，但仍須保持警惕。

梅斯特：需進一步升息將通膨拉回目標

克里夫蘭聯準銀行總裁、有「鷹后」之稱的梅斯特（Loretta Mester）周一表示，潛在的通膨壓力仍強、美國經濟依然有彈性，可能促使 Fed 進一步升息。她表示，為確保通膨可以持續且及時回落到 2% 目標，基金利率仍需從目前水準近一步上調，然後觀察未來經濟數據並維持高利率一段時間。

梅斯特認為，物價仍處在失衡狀態下，核心指標顯示通膨居高不下且影響層面廣泛。至於經濟展望方面，他表示大多數商界人士認為今年不會出現衰退，儘管需求進一步放緩，衰退也將避免或非常溫和。

戴莉：今年可能還需升息兩次，緊縮周期近「最後階段」

舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）周一則重申，今年可能需要再升息兩次好讓通膨降溫。她強調 Fed「做太少」的風險仍大於「做太多」的風險，不過隨著 Fed 升息周期正接近「最後階段」，目前兩者正在達到平衡，因此 Fed 應該會比去年更慢的步調升息，好評估經濟狀況。

戴莉提到，未評估通膨與經濟狀況進展，經濟數據是需要仔細留意觀察的，從數據中也了解到 Fed 還有很多工作要做。

波斯提克：通膨穩步往 2% 目標靠攏

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）同日表示，儘管通膨率過高，但在經濟放緩跡象出現之際，決策者可能保持耐心。他表示目前政策顯然處在限制性區間，未來將繼續看到經濟放緩跡象，升息舉措正在發揮作用。他還說，目前通膨仍在穩步往 2% 目標靠近，自己樂於保持耐心。

雖然波斯提克的發言看似偏鴿派，但他提到，如果消費者物價指數（CPI）增速變得「不穩定」，就意味著決策者必須採取更多措施。

美國 6 月 CPI 報告將於本周三（12 日）出爐，這是 Fed 月底召開貨幣政策會議前最後一份重磅通膨報告，可能左右政策動向。

薪資增速加快 增添通膨降溫阻力

至於就業市場方面，梅斯特和戴莉均認為就業市場依然火熱（6 月失業率回落至 3.6%）且薪資增速加快，可能會對 Fed 對抗通膨造成阻礙，因此有必要採取行動。

梅斯特說，勞動力需求遠超過供應，這給薪資和物價通膨帶來升溫的壓力，而在生產率低下時期，薪資增幅仍然過快，要實現 2% 的通膨率，薪資增速幣續放緩。戴莉表示，勞動力市場強勁的情況下必須在升息兩次應對，好替通膨降溫。

上述三名 Fed 官員今年均在聯邦公開市場委員會（FOMC）沒有投票權，梅斯特和戴莉是明年 FOMC 投票委員，波斯提克則是 2025 年的投票委員。