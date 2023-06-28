Fed主席鮑爾重申鷹派立場 暗示7、9月繼續升息

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周三（28 日）在歐洲央行年度論壇上重申對抗通膨的鷹派立場，暗示可能在 7 月和 9 月升息，以遏止持續的物價壓力並替就業市場降溫。

鮑爾重申自己與其他 Fed 決策者在 6 月聯邦公開市場委員會（FOMC）上的立場，當時他們表示到今年底可能會再升息兩碼（50 個基點）。

當鮑爾被問及此次暫停升息後，是否會採取隔次會議升息方式，他答說可能會也可能不會，而且不排除連續升息的可能。鮑爾重申，多數決策者的預測顯示，預估今年至少還會升息兩次。

外媒報導指出，Fed 目前的核心想法是，連續十次升息還沒有足夠的時間在經濟中發揮作用。因此官員們無法確定政策是否達到「足夠限制性」的標準，好將通膨拉回 Fed 的 2% 目標。

多數經濟學家預測，Fed 將在 7 月升息 1 碼（25 個基點），把他們截至今年底的 Fed 政策利率預期水準上調至 5.375%，到明年底的水準上調至 4.375%。

經濟衰退是最不可能的結果

美國日前公布一系列數據顯示，儘管在 Fed 連番升息下，經濟依舊充滿韌性。美國 5 月耐久財訂單成長超預期、新屋銷售速度攀升至一年多以來最快，而且消費者信心指數達到 2022 年初以來新高。

大多數經濟學家認為，升息最終將讓美國經濟輕微衰退。但鮑爾表示，這些數據與美國經濟的彈性和成長表現一致，儘管經濟成長下滑的可能性很大，但最不可能出現衰退的結果。

服務業通膨沒有進展 留意銀行業狀況

至於通膨方面，鮑爾表示供應鏈中斷正在改善，整體通膨正在降溫，有助於保持良好的通膨預期，不過某些類別的通膨，尤其是服務業方面，並未展現出多少進展。

鮑爾對通膨的看法很大程度上和英國央行（BOE）總裁貝里、歐洲央行（ECB）總裁拉加德相呼應，他們皆表示如果潛在的通膨持續存在，可能需要進一步升息。其中拉加德被問到關於暫停升息時，她回說：「這不是我們目前考慮的事情」。

另外銀行業壓力方面，鮑爾表示自己在上次會議上的確有想到導致矽谷銀行（SVB）和另外兩家銀行倒閉的問題。雖然鮑爾一再強調他認為美國銀行業的整體狀況穩固，但也說 Fed 要注意信貸供應可能存有一些問題。

市場反應

FOMC 下一次會議定於 7 月 25 至 26 日舉行。根據芝商所 FedWatch Tool 數據，市場認為 Fed 下次會議維持利率不變的機率為 15.7%，升息 1 碼的機率為 84.3%。

(圖：芝商所)

鮑爾談話後，美股主要指數漲跌互現，截稿前，道瓊工業指數跌逾 150 點或近 0.5%，暫報 33,775.55 點，那斯達克綜合指數漲近 50 點或近 0.4%，暫報 13,605.50 點，標普 500 指數跌近 0.1%，暫報 4,375.38 點費城半導體指數跌近 0.5%，暫報 3,625.44 點。