〈美股盤後〉聯準會鷹鴿聲交錯 費半大漲逾2%

關鍵通膨數據公布前，美股主指週一 (10 日) 開盤漲跌互見。儘管科技巨頭表現不佳，Meta 因旗下「Threads」用戶破億加持，其股價順風順水。

隨著聯準會鷹派和鴿派盤中相繼發表言論，道瓊週一終場收紅近 210 點，那指和標普小漲逾 0.18%，費半大漲逾 2%，但台積電 ADR 和輝達表現不佳。

數據方面，週三和週四將分別公布美國 6 月「 消費者物價指數 (CPI) 」和「生產者物價指數 (PPI) 」等關鍵通膨報告，以研判聯準會利率政策路徑與衰退風險上升的訊號。

關鍵數據公布前，中國 6 月 CPI 回落至零，PPI 也進一步下降，凸顯需求持續疲弱，加劇投資人對通貨緊縮的擔憂。

政經方面，聯準會三名官員週一發表重要談話，克里夫蘭聯準銀行總裁、有「鷹后」之稱的梅斯特 (Loretta Mester) 稱，潛在的通膨壓力仍強、美國經濟依然有彈性，可能促使聯準會進一步升息。舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 週一則重申，今年可能需要再升息 2 次使通膨降溫。

反觀亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 言論偏鴿，他同日表示，目前政策顯然處在限制性區間，無需持續升息就可以讓通膨降回 2% 目標。

美國財政部長葉倫週末表示，她不排除美國經濟衰退的可能性，同時研判美國通膨仍然過高。

人工智慧 (AI) 全面來襲，其觸角更伸展到各個領域，白宮將於週二向美國參議員報告 AI 機密情況，立法者正在考慮對 AI 採取立法保障措施。

地緣政治方面，美國財政部長葉倫在週日 (9 日) 結束四天訪華行程，她說此行與中國高階官員共計會談了 10 個小時，有助於穩定兩國關係，她向中方強調，分散關鍵供應鏈不等同於經濟脫鉤。

美國積極推動構建沒有中國的安全供應鏈，許多跨國企業都開始遠離中國，同時，印度為了想當下一個世界工廠，印度頻頻招手台商拚半導體，然而，台灣鴻海集團 (2317-TW) 週一指出公司已退出與印度金屬石油集團韋丹塔 (Vedanta) 價值 195 億美元的合資企業，這對印度總理莫迪 (Narendra Modi) 的晶片製造政策帶來一大打擊。

週一 (10 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 7 大板塊走高，工業、醫療保健和能源領漲，通訊服務、公用事業和資訊科技領跌。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王普遍收低。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.04%；Meta (META-US) 上漲 1.23%；蘋果 (AAPL-US) 跌 1.09%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.54%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.60%。

道瓊成分股以英特爾領漲。Verizon Communications (VZ-US) 下跌 2.12%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.79%；家得寶 (HD-US) 上漲 2.47%；安進 (AMGN-US) 上漲 2.78%：沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 2.37%。

費半成分股普遍收高。應用材料 (AMAT-US) 漲 0.71%；AMD (AMD-US) 漲 0.36%；美光 (MU-US) 上漲 3.02%；德儀 (TXN-US) 上漲 3.30%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.02%；輝達 (NVDA-US) 跌 0.76%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.46%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.66%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.29%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.60%。

企業新聞

高盛近日公布 20 檔 AI 受惠股，微軟、Alphabet、亞馬遜、輝達、台積電等科技巨頭入列。然而，市場反應冷淡，科技巨頭週一多下滑，台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.46%，報每股 99.77 美元，換算價 626.16 元，折溢價率為 10.82%。

Meta (META-US) 走升 1.23% 至每股 294.10 美元。臉書母公司 Meta 推出的應用程式「Threads」上線才 5 天，用戶人數已超過 1 億大關，而且數據顯示，對手推特用戶流量正在放緩。華爾街投行 Evercore ISI 表示，雖然 Threads 還在起步階段，但未來幾年有望貢獻可觀營收。

二手車零售商 Carvana (CVNA-US) 飆漲 16.37% 至每股 34.27 美元，今年迄今上漲超過 640%，該公司宣布電動汽車需求增長可能會提振其業績增長後，繼續給空頭帶來巨大痛苦。

Novavax (NVAX-US) 猛升 29.46% 至每股 9.36 美元。Novavax 宣布將獲得加拿大 3.5 億美元的資金，解決此前預定交付的某些劑量的新冠疫苗被沒收的問題。另外，在全球需求急劇下降導致大量新冠疫苗未被使用後，雙方將修改預購合約。

Icahn Enterprises (IEP-US) 暴漲 20.20% 至每股 34.69 美元。有「華爾街狼王」稱號的知名維權投資人艾康 (Carl Icahn) 和銀行敲定貸款協議，解除伊坎個人貸款與伊坎企業股價的關聯，消息人士稱，艾康已同意增加抵押品，並制定三年內全額償貸計畫。

經濟數據

美國 5 月批發庫存月增率終值報 0%，預期 - 0.1%，前值 - 0.3%

美國 5 月批發庫存銷月增率報 - 0.2%，預期 0.3%，前值 0.2%

華爾街分析

花旗集團策略師週一將美國和英國股票評級從「增持」下調至「中性」，同時將歐股評級上調至「增持」。花旗表示，隨著 AI 的興奮情緒邁入消化階段，美股升勢可能會回落。經濟衰退的風險依舊很高，但投資人仍可做好「逢低買回」的準備。

PL Financial 首席全球策略師 Quincy Krosby 提到：「市場顯然已為新的財報季做好了準備，但投資人也高度關注本週的數據和聯準會官員談話。」

SPI 資產管理公司常務合夥人 Stephen Innes 提及：「鑑於今年科技股的強勁表現，AI 備受關注，儘管如此，標普 500 成分股企業從 AI 中產生增量利潤的時機和能力仍然不確定。因此，企業財測和高層評論將幫助投資人確定 AI 推動者、規模化者和長期受益者。」

摩根士丹利分析師 Michael Wilson 悲觀預測，鑑於股票估值上升、利率上升和流動性減少，企業財測將比往常更加重要，預計下半年盈利預期將進一步下調。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主