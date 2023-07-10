輝達A800晶片在中國價格水漲船高 漲幅最高三成

根據中國媒體澎湃新聞報導，現在輝達 (NVDA-US)A800 晶片一天一個價，如果購買量多的話可以人民幣 10 多萬元 / 片，少的話沒有人民幣 11 萬元 / 片拿不到，考慮到禁售傳聞，大家都比較惜售，光是這一個多禮拜以來漲幅 20%-30%。

《華爾街日報》（WSJ）6 月底報導，美國商務部可能最快在 7 月初採取行動，禁止輝達等晶片製造商在事先未獲得許可證的情況下，向中國和其他相關國家的客戶出口晶片。

澎湃新聞報導指出，外界認為，輝達專供中國的 A800 晶片，在無許可證的情況下也可能被禁售。A800 是輝達在 2022 年第 3 季推出的特別供應中國版的顯卡晶片。

輝達財務長 Colette Kress 曾表示，從長遠來看，如果實施禁止向中國出售我們的資料中心圖形處理單元（GPU）的限制措施，將導致美國產業永久喪失在全球最大市場之一競爭和領先的機會，並對我們未來的業務和財務業績產生影響。

不過，輝達 A800 系列晶片原本在中國市場就面臨供應緊缺問題。今年，MWC 上海展上，聯想集團展台上在重點位置展出了搭載了輝達 A800 晶片的高端伺服器，相關人士表示，這款伺服器供應非常緊張，現在下單需要 10 個月左右才能有貨。

新華三集團副總裁、運營商事業部總經理何寧表示，搭載輝達晶片的高端伺服器供應還是非常緊張的，供貨週期在 30 周左右。