Fed主席鮑爾：今年可能需要再升息一、兩次

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周四（22 日）表示，將美國通膨率恢復到 2% 對支持美國經濟的長期健康至關重要，今年可能需要進一步升息。

鮑爾周四向參議院銀行委員會表示，如果經濟表現與預期一致，決策者認為「今年再次升息是合適的，可能會加息兩次」，即使他們已經上調到適當的限制水準。

鮑爾提到，工薪階級家庭是高通膨最直接、最迅速的受害者。為了這些人和所有其他人的利益，需要把通膨率恢復到 2% 目標。Fed 致力於控制通膨，聯邦公開市場委員會（FOMC）絕大多數成員認為我們已經接近目標，但升息還有一點距離。

鮑爾發表上述言論時，兩年期美國公債進一步下跌，而美元兌一籃子貨幣上漲。

鮑威爾在國會山莊的第二天向國會提交 Fed 的半年度貨幣政策報告。他重申昨日向眾議院傳達的訊息，即儘管民主黨議員擔心信貸緊縮會推高失業率，但 Fed 正專注將高漲的通膨降至目標水準。

Fed 上周會議公布的最新經濟預測顯示，根據預測中值，決策者預估今年將再升息兩碼（50 個基點）。

鮑爾說：「我們不想做得比我們必須做的更多，但我們確實認為，絕大多數委員會成員都認為，未來還會有更多的升息，但是我們希望升息的速度能讓我們看到即將到來的資訊，這樣我們就能做出正確的決定。」

Fed 理事鮑曼周四稍早重申鮑爾的鷹派言論，她在克利夫蘭舉行的「Fed 傾聽」（Fed Listens）活動上表示，有必要進一步提高政策利率，以抑制仍高得令人無法接受的通膨。

提高銀行資本要求

鮑爾表示，華爾街最大的銀行將首當其衝地受到美國監管機構提高貸款機構資本要求的影響，可能面臨必須撥備的資金增加約 20% 的情況。

這些期待已久的變化，是 10 多年前為應對 2008 年金融危機而開始的國際資本規則改革的一部分。今年，隨著美國幾家地區銀行的倒閉，這個問題變得更加嚴峻，也更加政治化。

根據芝商所 FedWatch Tool，市場預估 Fed 在 7 月維持利率不變的機率為 23.1%，升息 1 碼（25 個基點）的機率為 76.9%。