消費者支出強勁 美國第一季GDP終值報2%高於預期

美國商務部周四（29 日）公布的最終修正資料顯示，美國今年第一季國內產毛額（GDP）季增年率報 2%，較此前公布的修正值上修 0.7%，超出市場預期的 1.4%。另外第一季核心個人消費支出物價物價（PCE）指數季增年率終值報 4.9%，低於市場預期的 5%。

美國第一季經濟溫和成長。(圖：ZeroHedge)

有經濟學家指出，強勁的經濟成長意味著聯準會（Fed）有足夠的空間繼續升息，好讓使通膨率降至 2% 的目標。

美國第一季度 GDP 終值上修主要是由於出口數據和消費者支出向上調整，不過，非住宅固定投資和聯邦政府支出的有所下調。

根據美國商務部的報告，第一季實質 GDP 的成長，主要來自強勁的消費者支出，尤其是商品（以汽車和零部件為主）和服務（以醫療保健、食品服務和住宿以及其他服務為主）的成長。

報告指出，消費者在耐久財方面的支出增加 16.3%，整體來看，消費者支出增加了 4.2%，高於市場預期的 3.8%。而庫存投資對 GDP 貢獻則有所減少，主要反映批發貿易和製造業的減少。

此次終值相較去年四季 2.6% 的成長率，美國經濟呈現溫和成長。實質 GDP 增速的放緩主要反映庫存投資的下滑和商業投資的放緩。在私人服務生產行業中，醫療保健和社會援助、零售貿易、房地產和租賃、住宿和食品服務等行業的增幅最大，金融和保險業的減少部分抵消了這些成長。

展望未來，美國經濟的短期前景仍然不確定。全球貿易緊張局勢、地緣政治事件和消費者情緒的波動等因素可能影響未來的 GDP 成長。雖然在第一季，美國經濟實現了溫和成長，但未來依然面臨潛在的逆風。

與此同時，優於預期的經濟數據，也降低黃金的避險吸引力。報告發布後，金價應聲跳水，一度跌破 1,900 整數關卡，但截稿前跌幅收窄至 0.31%，報 1,916.30 美元 / 盎司。