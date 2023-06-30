美5月PCE增速放緩至3.8% 核心通膨依然頑強

美國商務部周五（30 日）公布數據顯示，5 月個人消費支出（PCE）物價指數年增 3.8%，符合市場預期，遠低修正後前值 4.3%，為自 2021 年 4 月以來首次回到 4% 以下；聯準會（Fed）偏好的通膨指標、剔除食品與能源價格後的 5 月核心 PCE 年升 4.6%，略低市場預期與前值 4.7%。

美國 5 月 PCE 年增幅度放緩，通膨降溫 (圖：ZeroHedge)

按月來看，5 月 PCE 成長 0.1%，符合市場預期，前值為 0.4%；核心 PCE 月增 0.3%，符合市場預期的 0.3%，略低於前值 0.4%。整體數據來看，美國潛在物價壓力的緩解程度其實微乎其微，經濟學家認為核心 PCE 數據是更好衡量潛在通膨的指標。

值得注意的是，更引人矚目的是 Fed 對不包含住房的服務業通膨，不含住房的核心服務業 PCE 物價指數 5 月僅成長 0.23%，是去年 7 月以來最慢增速，不過年增 4.53%，仍然是居高不下。

Fed 關心的不包含住房核心服務業通膨 5 月增速為去年 7 月以來最慢。(圖：ZeroHedge)

另一方面，美國 5 月個人支出月增 0.1%，低於預期的 0.2%，修正後前值為 0.6%；當月個人收入月增 0.4%，高於預期與修正後前值的 0.3%，數據顯示個人收入成長遠超預期，但個人支出成長較少。

美國 5 月個人收入成長超預期，但個人支出成長放緩。(圖：ZeroHedge)

經通膨調整過後的 5 月實質個人支出月增 0%，表明家庭支出在 1 月激增後，2 到 5 月基本已經停滯。

美國 5 月實質個人支出停滯。(圖：Zerohedge)

就業市場方面，5 月私人部門工人薪資成長 5.8%，為 2022 年 10 月以來新高；政府雇員薪資年增 5.5%，為 2022 年 5 月以來新高。

美國 5 薪資成長較為強勁。(圖：ZeroHedge)

專家看法

高頻經濟公司（High Frequency Economics）首席美國分析師法魯奇（Rubeela Farooqi）表示，對 Fed 而言，消費放緩和通膨減速是一大喜訊，然而這些好消息不太可能在短期內改變政策路徑，因為決策者都認為利率還需更上一層樓，處在限制性區間。

彭博經濟學家 Stuart Paul、Eliza Winger 和 Jonathan Church 表示，5 月份的個人收入和支出數據顯示，收入成長與通膨之間的關係正在逐漸鬆動。這不禁令人懷疑 Fed 是否需要向最新點陣圖那樣升息整整兩碼（50 個基點）。

市場反應

根據芝商所 Fed WatchTool 數據，市場預估 Fed 在 7 月會議升息 1 碼（25 個基點）的機率為 86.8%，維持利率不變的機率為 13.2%。

(圖：芝商所 FedWatch Tool)

截稿前，道瓊工業指數漲逾 250 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數漲近 1.6%，標普 500 指數漲近 1.1%，費城半導體指數漲逾 1.5%。美國 10 年期公債殖利率跌至 3.848%，美元指數跌至 102.535。