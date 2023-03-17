為何定期定額變成傷心曲線？快看你踩了哪些雷！

面對變化詭譎的投資市場，基金定期定額仰賴長期投資、降低平均成本的優勢，讓投資人不用花太多時間研究市場趨勢，也無須太高的投資門檻，從而獲得穩健收益，因而大受歡迎。不過，不少人對於定期定額仍存有錯誤觀念，導致該賺的沒賺到，不該賠的卻賠到了，該如何避免？以下整理出大家常踩到的六大雷區，快看看你中招了嗎？

1. 賠錢就停扣

股市大幅震盪，基金難免會出現虧損，即使是定期定額也會如此，所以，很多人忍受不了帳面上的損失，就立刻停扣。要知道，股神巴菲特、全球最佳基金經理人彼得林區等投資大師，正因為懂得危機入市，才能賺到大錢。因此，行情越不好，越能彰顯出定期定額的優勢，不僅可以降低風險，而且勇於繼續逢低布局，同樣的錢可以買更多的單位數，待股市回春、上漲之際，就可以賺得更多！因此，定期定額最重要的法則便是：越是熊市下跌的時候，越要堅持扣下去，才能達到效果！

2. 盲目追高殺低

追高殺低可說是投資的致命傷，很多人定期定額也會如此，市場大漲了，才拼命買、奮力加碼，大跌了，反而拼命賣，往往追高殺低，成為韭菜族。因此，定期定額固然隨時都可以進場，但有時候低點會是很好的買點，很多人卻因為市場恐慌而大舉贖回基金，錯過財富重分配的機會。所以，看到市場重挫，別急著大砍基金，只要是優質標的，反而更應該定期定額加碼。

3. 要有錢才能買？

眾所皆知，趁早投資理財，越能享受時間複利效果，然而，不少人常常是坐而言、不起而行，又或者是認為要等到有錢才能開始。但事實上，目前市場上已有小資金理財術，例如富蘭克林華美投信「倍金術」投資法，只要 2,000 元就能開始定期定額，實現了普惠金融，讓投資理財變得更親民。須謹記，越晚開始，財富人生可能就越遙遠。

4. 沒有耐心定期定額

對於定期定額買基金而言，時間價值很重要，只有長期堅持，才能克服市場波動風險，以享受複利帶來的豐厚報酬。不過，很多人常常只有扣了一年，沒有看到效果，就馬上棄守。然而，市場總有陰晴圓缺，投資最好要能夠歷經完整的牛市、熊市循環週期，效果才容易顯現。至於該投資多久呢？定期定額時間越久，風險越小，勝率也越高，期限可以為 3~5 年，最短也要至少 2 年。

5. 忽略資產配置，單押一檔

獲利關鍵有 9 成是因為資產配置得當，但很多人常常沒有做投資組合配置，而是單押屬性相同的基金，而導致虧損。過往定期定額一檔基金要 3,000 元，兩檔就 6,000 元，對於每個月手頭緊的人，負擔恐不小。不過，富蘭克林華美投信「倍金術」只要 2,000 元，即可定期定額申購兩檔基金，就能克服此問題。

而且「倍金術」的組合基金都是經由專家嚴選，幫你配得好好的，不用傷腦筋。例如以台股基金搭配全球特別股收益基金，或是 AI 新科技基金加上中國 A 股基金的組合，讓投資人得以輕鬆進行資產配置。此外，還提供定期定額享有終身 0% 手續費優惠，可以降低投資成本。

6. 買了就不管

縱然是定期定額，不用看盤，也不需要管進出場時間，但還是要隨時掌握基金績效表現，而不是買了就放生不管。如果基金長期績效不彰，就該斷捨離，更換為報酬穩健、擁有好口碑，而且已經歷經多空循環考驗的優質基金。

定期定額買基金就像一場馬拉松比賽，需要耐心與智慧，倘若投資人盲目轉換跑道，不僅失去賺錢的大好機會，還有可能因此而遭受虧損。因此，定期定額要能夠化腐朽為神奇，一定要避開上述六大雷區，才不會讓微笑曲線變成傷心曲線。

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