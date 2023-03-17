頂住通膨壓力抗跌 基礎建設類股靠2優勢勝出

能源價格攀升帶動電價上漲，部分類股也因此「受害」，不過滙豐投信點名看好基礎建設類股，包括水、電、瓦斯等產業靠著防禦能力與訂價優勢，可望帶動股價在通膨壓力下脫穎而出。

滙豐投信投資長韋音如指出，通膨壓力下許多類股都是通膨的「受害者」，但基礎建設類股是少數能從通膨受惠的。像是水、電、瓦斯類的防禦型資產，屬於政府特許行業，也是民生必需項目，因此較不受景氣影響，價格也能隨著通膨上升適度調整。

以歐洲國家的電價為例，即便通膨在過去 10 年逐漸上升，但電價漲幅明顯遠高於通貨膨脹，而鐵路、港口、機場等資產因為皆為使用者付費，因此即便有通膨風險，也能轉嫁給一般消費者。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷強調，公共事業的基礎建設，其現金流來源較不受景氣影響的特性，現金流相對確定，比起其他對抗通膨的標的如黃金、原物料等，基礎建設算是波動度較低的商品。

劉柏廷指出，在通膨及大環境的影響之下，基礎建設在近 10 年以來資產管理規模持續攀升，從 2021 年起美國與 G7 國家合作，在開發中國家大舉投資基礎建設，全球便掀起了一股基建投資風潮，包括中國的新基建政策及歐盟的全球門戶基建計畫，總資產規模超過 41.5 兆美元。

其中美國更在 2021 年底通過了五年高達 1.2 兆美元的基建法案，預估到 2040 年，全球基礎設施投資每年估計為 3.7 兆美元，在各個國家中，又以美國基礎設施老舊，投資缺口居全球之冠。

滙豐投信指出，公用事業與大眾運輸如高速公路和機場為基本投資配置，主要考量其防禦性，同時也看好通訊方面的 5G 題材以及能源轉型的機會，預期能從中推升基礎建設的投資機會。



