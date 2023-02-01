【搶救基金大作戰】何時撿便宜最好？最佳時間點曝光。

韓劇「財閥家的小兒子」男主角靠著穿越的預知優勢，抓準時機，逢低買股、買土地、換美金，再逢高出脫資產，逐步逆轉人生。理財專家建議，其實，不需要預知能力，只要看到危機來了，就勇敢進場投資，即可掌握財富重分配的契機！根據過去歷史經驗，敢於重大利空入市，定期定額不停扣、甚至加碼，就有機會獲取 5 成以上的超額利潤！

利空來襲 財富重分配絕佳時機！

如果能夠像「財閥家的小兒子」回到過去，你會想要做甚麼？想必很多人會於台積電、蘋果、亞馬遜等全球科技龍頭股股價都在幾十元台幣的時候，大筆敲進囤起來！如今就有可能是身價千萬、億萬的富翁。

但沒有預知能力，辦得到嗎？其實，歷史就是一本很好的投資寶典，過去多次經驗一再顯示，重大利空就是絕佳的大買點！舉凡亞洲金融風暴、網路泡沫、911 恐攻、SARS、金融海嘯、新冠肺炎等等危機事件，均造成股市慘跌，卻也是難得一見的進場時機。因為利空出盡，股市大跌後，往往會漲回到原點，甚至是大波段行情的起漲點。

若敢於危機入市，甚至加碼，往往會有不錯的報酬表現！以 2008 年金融海嘯為例，危機來臨時，定期定額停扣、繼續扣、低檔再加碼等三種投資方式，結局截然不同，因為恐慌而停扣，績效最慘，至少虧損 10% 以上；維持紀律投資、不停扣，不到 1 年半，績效即可翻正，報酬率可逾 6%；若能低檔再加碼 1 倍定期定額，報酬率又會更好，逾 10% 以上。而且跌越慘的市場，反彈幅度越大，例如新興市場、亞洲等中小型股，股性活潑，容易跌深、虧損多，但反彈幅度也最高，定期定額加碼的報酬率高達 50% 以上。

因此，很多內行投資人看到利空來了，便見獵心喜，此時不進場、更待何時，一旦錯過了，有可能得再等數年，甚至數十年，才能再遇到財富重分配的良機。所以，只要按照危機入市的歷史軌跡走，不需要如同財閥家小兒子的預知能力，也不用羨慕富二代，任何人皆有機會創造自己的富一代人生。

市場跌二成後 進場半年勝率高

定期定額何時進場，勝率最高呢？根據實證研究，當大盤指數跌幅超過 2 成後，開始進場定期定額，3 個月到半年後的勝率最搶眼！

以金融海嘯、中美貿易戰、新冠疫情等幾次黑天鵝事件為例，若能於股市跌幅超過 2 成後，開始定期定額買 QQQ(那斯達克 ETF)，3 個月後，績效轉正的勝率逾 66%，平均報酬率可達 8%；半年後、1 年後，正報酬的勝率則提高為 100%，平均獲利逾 18%。

鑑古知今，現階段無疑是定期定額的好時機！因為自 2021 年以來，受到高通膨、快速升息、俄烏戰爭等諸多因素影響，全球股市大幅修正，許多股市跌幅已經超過 2 成以上。以台股為例，自高點 18,619 點，一路滑落至 1/4 的 14,199 點，跌了 4,420 點，跌幅約 24%。因此，現在定期定額進場，獲取正報酬的勝率很高！

運用倍金術 打造報酬翻身計畫

難過的 2022 年已成為過去式，展望 2023 年，雖然整體大環境仍艱困，但所謂最壞的年代，也是最好的時代，對於投資而言，正提供了撿便宜的好機會。

由於近期許多人年終獎金已經落袋，扣掉必要費用之後，剩餘的錢，可以運用富蘭克林華美投信「倍金術」投資法，開始定期定額，可以讓自己每年領到的年終、績效等各式各樣獎金更能有效運用。

每月只要 2,000 元，就能定期定額投資兩種組合基金，例如以台股搭配、全球特別股票基金，或是科技加上中國 A 股基金的組合，且享有終身 0% 手續費，可以降低投資成本，此外綁定富蘭克林華美 LINE 官方帳號再送 LINE POINTS 25 點 (限已開立富蘭克林華美投信帳戶之客戶)

此外，投組的勝率也高，數據顯示，任何時點定期定額投資這兩種投資組合，只要能夠堅持扣款 2 年以上，勝率至少 7 成以上。如今股市進入相對低點，此時進場，更可進一步提高投資勝算。

尤其今年市場仍有許多變數，股市依然會呈現震盪格局，透過「倍金術」可一次佈局多檔績優企業，不必再只押寶一兩檔股票，進而分散投資風險，是目前市場上下大幅洗刷之際，不錯的投資選擇。

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