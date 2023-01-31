通膨降溫 1月境外基金績效歡呼 法人看好陸股有望上演兔跳行情

美國通膨壓力降溫，聯準會升息力道可望趨緩，激勵股債同步彈升，進而帶動境外基金績效上漲，統計 1 月境外基金平均上漲 4.4%，其中股票型基金漲幅逾 5%，在全球防疫政策鬆綁、聯準會緩升息帶動下，看好兔年股市漲勢可期，尤其是有消費動能加持的陸股。

根據統計，989 檔境外基金 1 月平均漲幅約 4.41%，其中股票型基金漲勢較為強勁，平均漲幅 5.53%，債券型基金平均上漲 1.67%。

富蘭克林證券投顧表示，從近期數據顯示來看，美國經濟有望軟著陸，加上中國防疫政策鬆綁，帶動春節假期旅遊人潮和收入大幅恢復，為中國經濟復甦開啟好彩頭，為股市多頭挹注動能。

富蘭克林證券投顧表示，隨著中國部分城市的疫情降溫，市場預估中國經濟復甦時間點可望比原先預期更早開始，只要消費信心有望恢復並釋放出被壓抑的需求，經濟動能可望更加強勁。但要注意的是，短期中國獲利動能可能仍相對疲軟，預估獲利復甦時間點將落在今 (2023) 年底。

滙豐投信也認為，隨著中國防疫逐漸解封，預料將使中國擺脫過去的衰退陰霾。根據滙豐環球研究估計，中國今年在促增長政策加持下，GDP 成長率可望由 2022 下半年的 4.4%，增加至 2023 年的 5.2%。

滙豐投信指出，從中長期角度來看，比起貨幣緊縮的歐美國家，中國貨幣政策仍有寬鬆空間，在內需復甦與財政政策刺激下，陸股市兔年仍有反彈空間可期。

滙豐中國 A 股匯聚基金經理人左思軒分析，目前 A 股 12 個月的前瞻本益比僅 10.4 倍，比起全球市場估值評價面相對有吸引力。加上陸股市值占全球股市市值約 16.6%，但在 MSCI 綜合世界指數中占比僅 3.7%，反映陸股在國際指數中代表性嚴重不足。

另外，全球法人機構投資者對陸股的持股量處於 5 年多來新低，顯示未來在全球資金布局上亦具備提升配置潛力。

在投資標的上，滙豐投信看好電動車、原物料及房地產相關產業，以電動車來說，新能源電動車產量近年高速成長，滲透率大幅提升，預計今年中國新能源汽車將繼續快速增長，銷售量有望突破 900 萬輛，帶動供應鏈產業同步受惠。

至於房地產則是隨著中國金融十六條政策公布，從限制轉向振興態度，預期日後更多振興政策出爐將拉抬需求回溫，並擴散到消費和公共建設，對相關原物料價格也具有支撐力道。