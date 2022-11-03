1-9月全球電動車用電池裝車量 南韓市占率降 中國躍升

據《韓聯社》周四 (3 日) 報導，在全球電動車用電池市場，頭九個月南韓三家大型廠商的動力電池裝車量雖出現 2 位數成長，但由於中國廠商躍進，南韓廠商的市占率下滑。

根據能源市場調查機構 SNE Research 周四發布的最新數據，1 到 9 月在全球註冊登記的動力電池裝車總量達 341.3 GWh，較去年同期激增 75.2%。

其中，第一名和第三名，分別為中國的寧德時代 (35.1%) 和比亞迪 (12.8%)，這兩家公司引領市場成長。

擠進前十名的中企，市占率均向上增長；但排名第四的 Panasonic(8.1%) 等日本企業，超過半數的市占成長率都低於市場平均。

在南韓企業方面，雖然各家企業的動力電池裝車總量比去年同期明顯增長，但全球市占率下滑。

同期，LG 新能源 (LG Energy Solution) 的動力電池裝車總量年增 14.1%，以 48.1GWh 的成績停留在第二名；SK on 年增 92% 達 21.2GWh，排名第五；三星 SDI 年增 65.1% 達 16.6GWh，排名第六。

全球市占率方面，SK on 為 6.2%，比去年同期增加 0.5 個百分點；LG 新能源為 14.1%，比去年同期減少 7.5 個百分點；三星 SDI 為 4.9%，比去年同期減少 0.3 個百分點。

三家南韓廠商合計在全球市場拿下 25.2% 的市占率，較去年同期下滑 7.3 個百分點。