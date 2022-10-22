冬季供電拉警報 英國大型電池熱賣 一路缺貨到12月

英國民眾正在為今年冬季可能的最糟狀況預做準備，買進要價至少 1400 英鎊 (1565 美元，約台幣 5 萬元) 的大型電池。

Anker 創新科技公司是可攜式電池的主要製造商，該公司透露，隨著民眾對停電的擔憂加深，10 月迄今，大型電池的銷售量增為 9 月的三倍。

Anker 原本以美國市場為主要客戶，因為美國當地較常遭遇劇烈的天氣變化，停電、限電更為常見。英國本地原本多半是喜愛露營等戶外運動的顧客，但愈來愈多擔心冬季電力供應不足的客戶上門購買。

英國政府 8 月警告，由於氣溫偏低，加上來自挪威和法國的電力進口減少，冬天電力可能供應不足，導致明年 1 月有四天需要實施計劃性停電，屆時或許需要觸發緊急措施，以節省天然氣。

根據英國政府分析，在預設的「合理最壞情景」下，英國可能在今冬面臨的電力缺口約為尖峰需求的六分之一，即使啟動緊急燃煤電廠後仍是如此。

Anker 生產的 757 Powerhouse 款電池售價 1399 英鎊，可以為手機充電 97 次，或讓可攜式冰箱用電長達 22 小時，目前該款電池已經缺貨缺到 12 月。

另一款可攜式太陽能發電板，過去幾個月來也多次在英國售罄。

根據媒體先前報導，如果今年冬天特別寒冷，英國可能不得不更加依賴從歐洲大陸通過管道輸送天然氣，但在俄羅斯限制供應之下，歐洲大陸自身的天然氣供應已經不夠，而英國國內的天然氣儲存量又極少，讓倫敦當局進退兩難。