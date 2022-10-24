鋰電池回收成趨勢 2030年全球市場規模將逾1TWh

研調機構 TrendForce 今 (24) 日表示，新能源汽車滲透率快速提升，刺激全球動力電池裝機量逐年攀升，其中，磷酸鐵鋰電池近年成為來新增裝機的主流方案，未來隨著動力及儲能電池退役，預估至 2030 年全球動力及儲能電池回收規模將超過 1TWh，磷酸鐵鋰電池占比超過 58%。

不過，研調點出，現階段電池回收產業仍有幾大問題待解決，首先，現階段鋰離子電池回收產業發展仍在早期，且 70% 的廢舊電池來自電池廠不良品及廢料，實際回收規模尚小；其次，電池回收參與者不斷增加，產業規範也有待提升。

以中國市場為例，2020 年以來中國持續推出動力電池回收政策，在 2021 年短短一年內新增註冊的電池回收相關企業便超過了 1 萬家，相較 2020 年增加約 4 倍，但截至去年底，符合中國工信部《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規範條件》的企業僅 45 家。

值得注意的是，目前符合規範的企業處理廢舊電池的年產能超過 101 萬噸，產業規劃處理產能更超過 425 萬噸，但相比去年中國鋰離子電池實際回收量僅 30 萬噸以內，顯現電池回收業產能閒置的情況相當明顯。

中國也是全球最大新能源車市場，至 2030 年全球動力電池裝機量將超過 3TWh，而中國將佔全球約 45%，因此有效發揮電池生命週期是打造未來低碳經濟的重要途徑，且電池回收利用除了可彌補資源緊缺，相較原生礦山資源的開採、生產和使用上，也可降低對環境和資源造成的衝擊和壓力。

TrendForce 認為，目前中國廢舊鋰離子電池的回收利用主要分為梯次利用和再生利用，梯次利用是將動力電池蓄電容量衰減至 80% 以下時梯次利用在備電、小型儲能、微型車 (如低速電動車) 等領域，但梯次利用在儲能領域大部分尚處於試驗示範階段，並被中國國家能源局排除在大型儲能專案之外。

再生利用則是將退役動力電池進行拆解後，回收鋰、鈷、鎳等有價金屬，再重新用於電池材料的再生製造。