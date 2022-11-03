日產X-Trail、Sakura在日本停止接單 重啟時間不明

據《路透》報導，日產汽車的小型電動車「Sakura」和油電混合動力的 SUV「X-Trail」，日本市場已經在 10 月底時暫停接單，日產方面尚未決定何時重啟接單。

這兩個車款在日本熱銷，由於晶片短缺等因素，部分車型要等一年以上才有辦法交車。

日產表示，在半導體等影響之下，明年度的生產計劃同樣會進行流動性調整，關於新車交期，目前狀況是無法向客戶答覆。

Sakura 是日產和三菱汽車共同研發的電動車，自今 (2022) 年 6 月上市以來，就廣受日本消費者歡迎。

若以車身尺碼來分，Sakura 在日本屬於 K-Car 範疇，而 Sakura 也是日產的首款 K-Car 尺碼電動車，每個月的銷量都超越目標。

根據日本業界團體統計，Sakura 在 6 月上市後，到 9 月為止共賣出 1 萬 2942 輛。如果使用日本中央政府的補助金，實際購車價格低於 200 萬日元，親民價格廣受日本民眾歡迎。

另外，日本當地的 X-Trail 在歷經 9 年之後，於 2022 年進行大改款，搭載 e-4ORCE 電動四輪傳動技術的車型在 7 月上市。

截至目前，日產在日本當地共有 6 個車款暫停接單，除了前述的 Sakura 和 X-Trail 之外，日產在今年 9 月 22 日以原物料成本和物流費用高漲為由，針對電動車銷售主力「Leaf」實施價格調漲，且從當日起暫停接單；其他暫停接單的車款還有「Ariya」的 B6 2WD、全新改款的「Fairlady Z」和商用車「AD」。