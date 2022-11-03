日本村田等8家電子大廠 預測全年營收將創新高

包括村田、TDK 在內的日本 8 家大型電子零件製造商預估，2022 全年度合併營收將寫下歷史新高。

據日媒報導，截至周三 (2 日) 為止，日本有 8 家大型的電子零件製造商公布 2022 會計年度 (至 2023 年 3 月) 上半年財報，8 家公司的營收表現均優於去年同期，並寫下同期營收新高，主因來自電動車和產業機械的需求穩固，日元貶值也帶動業績上揚。另一方面，展望下半年，雖然全球景氣放緩令人感到擔憂，但是這 8 家公司都預測全年度的營收表現將寫下歷史新高。

村田製作所、TDK、日本電產、京瓷、日東電工、羅姆、Alps Alpine、MinebeaMitsumi 這 8 家日本的大型電子零件製造商，在 2022 年 11 月 2 日為止，公布了 2022 財年 H1 財報。雖然在 Q1(4~6 月) 期間受到中國清零政策衝擊，但是到了 Q2(7~9 月) 相關影響都大致緩解。

以產品用途來看，雖然來自 PC、平板和中國智慧型手機品牌的電子零件需求陷入低迷，但在電動車、ADAS 等汽車相關領域，產業機械、設備投資相關，以及蘋果 (AAPL-US)iPhone 等高階智慧型手機的電子零件需求穩固。此外，剩餘訂單仍保持在高水準，日元貶值也拉抬各家公司上半年營收。

收益方面，雖然原物料飆漲、俄烏戰爭導致的能源成本上揚、物流費用居高不下，中國清零政策問題上的相關因應費用也造成不良影響，但是急遽的日元貶值讓出口業務獲得改善。

從結果來看，在 2022 上半年度期間，前述 8 家公司當中有 6 家公司的營收和營益都增加，其中 TDK、日本電產、日東電工這 3 家公司的營收、營益都寫下歷年上半年新高紀錄。

但另一方面，和中國中低階智慧型手機，以及筆電、平板有關的電子零件需求仍持續低迷，而預測數字顯示 2022 年的全球智慧型手機生產台數將比去年減少 1 成左右，都令人感到憂心。

鑒於全球性的通膨問題日益嚴重、地緣政治風險升溫，很可能對今後的全球景氣造成不良影響。各家公司都謹慎看待下半年市場展望，對於急遽的匯價變動也提高警戒。

預料未來，電動車相關需求、自動化相關的設備投資需求，以及來自高階智慧型手機的電子零件需求等，都仍將保持穩固，扮演業績成長的重要動能。

雖然前景難料，但 8 家公司都預估 2022 年度的合併營收將創下新高，其中有 4 家公司預估全年度的合併營益將寫新猷。而 TDK、日本電產、京瓷的全年度合併營收，可能突破 2 兆日元。