路透：車廠電動車及電池支出計畫翻倍 2030年前達1.2兆美元

路透：車廠電動車及電池支出計畫翻倍 2030年前達1.2兆美元 (圖片：AFP)
路透：車廠電動車及電池支出計畫翻倍 2030年前達1.2兆美元 (圖片：AFP)

《路透》在分析公開數據和各家公司的預測後發現，全球主要汽車製造商為了電動車及其相關電池、原物料的研發及生產，計劃在 2030 年前共砸下約 1 兆 2,000 億美元 (約新台幣 39 兆元)，是路透一年前推估金額的 2 倍以上。

路透周五 (21 日) 報導，汽車製造商計劃在 2030 年生產 5,400 萬輛的純電動車 (BEV)，該數字相當於整體汽車產業的 50% 以上。

根據 Benchmark Mineral Intelligence 和各家製造商的數據，為支撐如此規模的電動車生產，汽車製造商及其電池企業夥伴，計劃於 2030 年之前導入 5.8 TWh 的車用電池生產能力。

電動車巨頭美國特斯拉 (TSLA-US) 在電池生產方面的布局較早，執行長馬斯克 先前也提出大膽計畫，要在 2030 年生產 2,000 萬輛電動車，推估電池使用量達 3TWh。

雖然特斯拉沒有公開完整支出計畫，但根據路透分析，如此急遽成長 (2022 年推估銷售目標 150 萬輛的 13 倍)，耗費的成本將高達數千億美元。

汽車業龍頭豐田汽車在汽車電動化和電池的增產方面、計畫投資 700 億美元，並且預估在 2030 年時至少賣出 350 萬輛的純電動車。豐田至少有 30 個不同的純電動車計畫，另外該公司旗下高級車品牌 Lexus 的全車種，在未來也都將轉換為電動車。

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