美國利率可能到5%，日圓要貶到哪?

美國 2022 年 (今年)9 月最終需求生產者物價指數(PPI) 自上月 8.7% 回落至 8.5%，但增幅超過預期，消費者物價指數 (CPI) 則自 8 月 8.1% 回升至 8.2%，已經連續三個月高於 8.0%，意味著美國聯邦準備理事會 (FED) 自今年 6 月以來連續三次升息 75 個基點，仍無法有效將通貨膨脹率降低，而且美國就業市場仍穩固，投資者預計 FED 將繼續升息。

美國近兩年零售銷售數據與通貨膨脹率 資料來源：路孚特

舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利於今年 10 月 14 日表示，FED 今年底前再升息 125 個基點確實是合理的，最有可能到明年將政策利率目標區間提高到 4.5%-5%，然後在該水平保持一段時間。

FED 真有可升息至 5% 嗎?

以歷史資料作比較，過去 FED 隨著美國通貨膨脹率上升調高利率，直至 2006-2007 年停留在 5.25%， CPI 則在 2008 年達到 5.6% 峰值後回落 (如下圖)。

美國聯邦基金利率 (FED Fund Rate) 過去二十年走勢 資料來源：湯森路透

美國消費者物價指數 (CPI) 過去二十年走勢 資料來源：湯森路透

相較日本央行 (BOJ) 仍堅持極端鴿派的政策立場，利率維持 0-0.1%，與美國的利息差距愈來愈大，引發日圓呈現單邊大幅貶值，美元兌日圓 (USD/JPY) 今年 10 月已突破 150 關卡，為 1990 年以來未見的水平，而且日本當局今年 9 月實施了一次外匯市場干預後，在 10 月疑似再進場以阻貶日圓，惟預計 USD/JPY 升至 160 價位仍指日可待。

美元兌日圓年線圖 (1971 年迄今) 資料來源：湯森路透

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舉例來說，投資人預測 USD/JPY(美元兌日圓)將會上漲，在遠東商銀承作「外匯保證金交易」，存入一筆保證金 (美元) 後，以適當放大的倍數，向銀行買入某金額的 USD/JPY，待 USD/JPY 上漲後賣出 (平倉)，賺取其中匯率價差，並在等待 USD/JPY 上漲的期間，若隔夜拆款利率是美元高於日圓，銀行會每日計算 USD 與 JPY 兩個幣別(放大倍數後交易金額) 的利息差，若是收取利息差的，銀行會每日存到客戶的帳戶中，若加上保證金 (美元) 的存款利息，投資人最多可能獲取三重收益。

範例：

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