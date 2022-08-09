歐元兌美元跌破平價，觸底了嗎？

2022 年 7 月 21 日，歐洲央行 (ECB) 終於追隨全球主要央行緊縮貨幣政策的腳步，為 2011 年以來首次升息，以超出預期的幅度升息 50 個基點，結束了八年的負利率政策，並承諾進一步加息，市場更臆測 ECB 在今年 9 月和 10 月將再各升息 50 個基點，亦不排除可能祭出大於預期的 75 個基點加息。

七大工業國通貨膨脹率狀況

資料來源：湯森路透

ECB 升息後，歐元兌美元 (EUR/USD) 應聲上揚至 1.0278 最高點，惟此前(今年 7 月 14 日)，EUR/USD 一度跌破平價觸及 0.9950 最低點，為二十年來首次，歸因於歐元多面受敵，從俄羅斯與烏克蘭戰爭，歐盟對俄羅斯制裁，天然氣輸氣量削減，可能引發能源危機，到歐元貶值，繼而通貨膨脹飆升及供應鏈瓶頸，導致經濟衰退風險籠罩，歐元區的長期市場通貨膨脹預期已經回落到接近 ECB 的 2% 目標，加上義大利總理德拉吉在執政聯盟垮台後辭職，義大利政府將於今年 9 月 25 日提前舉行的全國大選備受關注，而且 ECB 加息導致再融資成本愈來愈高，市場質疑義大利長期缺乏經濟增長，是否像十年前過度借貸的國家一樣，再次陷入債務危機，縱使 EUR/USD 短暫回升，仍步履維艱。

ECB 升息幅度調查

資料來源：湯森路透

然而，儘管有證據表明美國經濟正在趨緩，但美國聯邦準備理事會 (FED) 於今年 7 月 27 日再度將指標隔夜利率提高 75 個基點至 2.25%-2.5%，以抑制 1980 年代以來最高的通貨膨脹率，相較於 ECB 升息後的利率為 0.0%，仍與 FED 的利率區間相差甚遠,，而且 FED 今年還有可能再升息，美元的高利率優勢，令 EUR/USD 難以突破 1.03 水平，並據路透今年 7 月 1-6 日所作的調查顯示，認為美元優勢能持續少於 3 個月的占 23%，但可持續 3-6 個月的占比為 40%，6-12 個月的則占 21%。

美元優勢能持續多久?

資料來源：路透調查

EUR/USD 季線圖

資料來源：湯森路透

依 EUR/USD 季線圖 (上圖) 觀察，整體仍處於下降軌道內，連續七季下跌，若未能突破下降趨勢壓力線，看來未來仍有下跌空間，不排除跌至 0.85 水平的可能性。

主要國家利率比較

資料來源：湯森路透

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