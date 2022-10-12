受惠蘋果iPhone14等新品 台灣19大科技廠9月營收年增21%

台灣 19 家名列「日經亞洲 300 強」(Asia300) 的科技企業，9 月整體營收達新台幣 1 兆 7,060 億元，年增 21.3%，成績亮眼。主因和蘋果 (AAPL-US)9 月推出的 iPhone14 系列等新品陸續上市有關；但全球通膨問題嚴重，加上中國景氣放緩，需求能否持續還有必要觀察。

據《日本經濟新聞》統計，台灣 19 家名列日經亞洲 300 強的科技企業，9 月整體營收達新台幣 1 兆 7,060 億元，年增 21.3%。

報導指出，這 19 家台灣科技廠 9 月整體營收年增 21.3% 的主因，除了蘋果公司之外，台幣貶值也是一大原因。

19 家台灣科技廠當中，負責蘋果 iPhone 全球生產約 6 成比例的鴻海 (2317-TW)，9 月營收年增 40.4% 至新台幣 8,223 億元，寫單月新高紀錄。

負責蘋果 iPhone 全球生產約 3 成比例的和碩 (4938-TW)，同月營收年減 13.5% 至新台幣 1,288 億元；在蘋果 iPhone14 系列中，和碩主要負責 iPhone14 Plus 生產，很可能與該款式在 10 月開賣有關。

半導體方面，獨家代工蘋果 A16 晶片的台積電 (2330-TW)，9 月營收年增 36.4% 至新台幣 2,082 億元。而主要營收來自中國智慧型手機製造商的半導體設計大廠聯發科 (2454-TW)，同月營收年增 18.1% 至新台幣 565 億元。

電腦 PC 和家電產品用零件方面，受中國市場需求趨緩等影響，存貨調整仍持續進行，不少台灣科技企業陷入苦戰。以家電用記憶體晶片為主的南亞科 (2408-TW)，9 月營收年減 58.2% 至新台幣 32 億元；LCD 面板廠友達 (2409-TW) 同月營收年減 50.7% 至新台幣 162 億元。