iPhone14拆解報告 零件成本創歷史新高

一份來自日本的拆解報告指出，蘋果 (AAPL-US) 最新 iPhone 14 旗艦款的零件總價，約比 iPhone 13 高出 2 成，創歷史新高。iPhone14 Pro 系列的新增功能不多，搭載蘋果自家研發的 A16 處理器，延續超高性能的商品戰略，但美國等地的價格不變，因此擠壓獲利。

《日本經濟新聞》在 Fomalhaut Techno Solutions 公司協助下，拆解 iPhone 14 系列的 3 個機種，並針對零件價格進行估算。

根據 Fomalhaut 推估，iPhone 14 Pro Max 的零件價格合計約 501 美元，較去年的 iPhone 13 Pro Max 高出 60 美元以上。iPhone 旗艦 Max 機種自 2018 年推出以來，成本價格大約落在 400 至 450 美元之間，但這次卻一口氣拉高 60 美元以上，不論是零件成本或零件總額，都出現 2018 年以來的最大上揚幅度。

日本市場的 iPhone 價格年年上揚，但是容量最小的 iPhone 14 Pro Max 在美國市場的售價卻與 2018 年的同等款式相同，仍維持在 1099 美元。零件價格的上揚沒有直接轉嫁，成為壓迫獲利的主因。

iPhone 14 Pro 系列成本上揚，主要和「A16 Bionic」晶片有關。該款晶片價格 110 美元，是去年 iPhone 13 Pro Max 搭載之「A15」晶片的 2.4 倍以上。A16 Bionic 採用最先進的 4 奈米製程，目前只有台積電 (2330-TW) 和三星電子兩家公司，具備這樣的生產技術。

Fomalhaut 表示，這凸顯出蘋果「無法以新功能來分出勝負，只好利用高性能裝置的搭載來作出區隔」的商品戰略。

在其他零件部分，iPhone 14 使用的 CMOS 是索尼 (Sony) 產品，其中 iPhone 14 Pro 背面 3 顆鏡頭當中，主鏡頭使用的 CMOS 尺寸較以往大了 3 成、價格也多出 5 成左右、落在 15 美元。也由於全新 CMOS 的採用，讓 iPhone14 Pro 系列的主鏡頭畫素提升到 4800 萬。

OLED 面板採用三星電子產品；行動通訊晶片來自美國高通 (QCOM-US)；電源管理晶片 (PMIC) 使用蘋果自家產品。蘋果在 2018 年砸下 6 億美元收購英國晶片製造商戴樂格 (Dialog) 的電源管理晶片業務。

iPhone 14 Pro Max 的零件總額當中，以國家地區的區分來看，美國占 32.4%，南韓占 24.8%，日本占 10.9%，台灣占 7.2%，中國占 3.8%，其他 (不明) 占 20.9%。

而去年的 iPhone 13 Pro Max，美國占 22.6%，南韓占 30.4%，日本占 14.5%，台灣占 8.4%，中國占 4.5%，其他 (不明) 占 19.6%。

iPhone 主要由鴻海 (2317-TW) 組裝代工，大多在中國生產。但由於美中對立，代工國家日益多元，部分蘋果產品也開始在印度和東南亞國家生產。也因此，未來隨著供應鏈的重新評估，零件調度來源也可能出現變化。

美國市場的 iPhone 14 具備利用衛星通信的緊急聯絡功能，不過 Fomalhaut 在這回拆解當中沒有發現衛星通訊的相關零件，推測是利用軟體技術控制現有電波訊號。