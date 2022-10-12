〈金管會備詢〉外資尚有2000億美元在台 黃天牧：一半是中長期布局的退休基金

台美利差擴大，外資已連 4 個月淨匯出，今年前三季共淨匯出 224.67 億美元 (折合新台幣 7092 億元)；對此，金管會主委黃天牧今 (12) 日表示，目前外資在台灣還有 2071 億美元，且一半以上是退休基金，顯示會中長期停泊在台灣，投資人要有信心。

外資 9 月大舉淨匯出 57.687 億美元 (折合新台幣約 1821 億元)，且已連四個月淨匯出，若拉長時間來看，今年前 9 月共淨匯出 224.67 億美元 (折合新台幣 7092 億元)，創史上同期最高匯出量，也是台北股匯市 9 月爆跌元凶。

外資持續賣超不手軟，台股跌跌不休，迫使金管會昨日再出手擴大限空令，黃天牧表示，台股震盪加劇有 3 大因素影響，第一是美國鷹式升息，造成美國和其他地區利差擴大，第二是俄烏戰爭升溫，第三是通膨因素。

黃天牧強調，台股電子及半導體產業目前占比高達 5 至 6 成左右，和美國費城半導體指數連動性高，若費半下跌，台股多半會有連動效應；不過，不論是從現金殖利率、本益比和上市櫃公司營收數據等方面觀察，台股仍有基本面，他對台股保持信心，且目前台股跌幅與國際相比仍處中間，不是跌得最深的，也希望今日上路的進一步措施，能夠有效穩定台股，減少空方勢力。

此外，立委曾銘宗關切，金管會是否有了解還留在台灣的外資資金屬性，若屬於退休基金，會中長期停泊在台灣，但若屬於避險基金，可能隨時會抽腿、離開台灣。

黃天牧指出，目前觀察，外資在台資金屬於避險基金的占比相對小，有超過一半以上是退休基金，在台灣進行中長期布局。