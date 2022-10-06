〈和碩衝5G〉專網應用拚明年開始商轉 初期攻三大領域

電子大廠和碩 (4938-TW) 近年積極耕耘 5G 應用商機，隨著相關應用開始進入概念驗證 (POC)，和碩資深副總經理暨技術長徐衍珍今 (6) 日說，將把握今年剩下的時間，力拚相關應用能在明年進入商轉，而初期將鎖定數位韌性城市、智慧製造、智慧運輸等三大方向。

和碩今日與微軟 (MSFT-US)、伸波通訊合作發表的 5G O-RAN 與衛星通訊服務就屬於數位韌性城市中的急難救助，目前已與新竹市消防局合作進行 POC，徐衍珍透露，在智慧工廠應用上，和碩也已在新店自有廠區進行測試，導入至少 7-8 個 RU 設備。

對於商轉定義，徐衍珍相對保守，他說，和碩在品質要求相當高，因此希望系統、穩定度、功能都到位後才推出，而 5G 專網也算是新的商業模式，希望明年優先達到「類商轉」的目標。

和碩第六事業群總經理馮震宇則補充，商轉定義其實就是「敢賣敢買」，創造出營運模式，和碩在 5G 垂直應用領域上，除與微軟合作的數位韌性城市外，也希望儘快在製造本業導入商轉，智慧運輸則是與伸波通訊等協力廠深化合作中。

外界也關注和碩在低軌衛星上的布局角色，徐衍珍說，目前和碩在地面站的數據機、天線都有布局，不過進度而言，對比 5G O-RAN 應用仍相對較慢，也強調和碩將會以扮演系統整合的角色為主。