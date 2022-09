高盛減持全球股票 警告實質殖利率打壓企業獲利、股票估值

高盛 (Goldman Sachs) 周一 (26 日) 將未來 3 個月的全球股票評等調降至「減持」(Underweight),且繼續增持現金,理由是實質殖利率上升和經濟衰退前景代表股市將繼續走低。

包含 Christian Mueller-Glissmann 在內的策略師表示,繼近期債市湧現賣壓後,高盛的市場隱含衰退機率已升至 40% 以上,從歷史經驗來看,這代表股市回落風險升溫。

高盛策略師說:「目前的股票估值水平無法完全反映相關風險,可能要進一步下滑才會觸及低點。」他們認為,實質殖利率依然是主要阻力。

高盛的看法反映出投資人越來越擔心,聯準會 (Fed) 抑制通膨的決心將使全球陷入經濟衰退,並干擾金融市場。自 9 月中旬觸頂以來,MSCI 全球指數市值已蒸發逾 8.4 兆美元。

高盛表示,這些種種均反映出,「除了投資股票外別無選擇 (There Is No Alternative, TINA)」的時代已經結束。雖然自金融危機以來,殖利率下滑提振了股票的吸引力,如今投資人卻面臨「有合理替代選項 (There Are Reasonable Alternatives, TARA)」的處境,債券似乎更具吸引力。

在自家美國策略師將標普 500 指數年底目標自 4300 點下調至 3600 點後,高盛對股票部位抱持悲觀態度,Sharon Bell 在內的歐洲策略師也調降歐洲股票的目標價,將 Stoxx Europe 600 指數明年的 EPS 增長預期自零下修至 - 10%。