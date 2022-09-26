專家：強勢美元降溫前 美股難以觸底

據報導，有專家表示，只要美元兌其他貨幣持續飆升，美股就很難停止下跌並且觸底。

全球股市經歷了慘痛的一週，上週五標準普爾 500 指數勉強避開了今年的最低收盤價。與此同時，美元指數飆升至 20 年來的高點，美元兌其他貨幣大幅走強，在整體金融市場造成了動盪。

DataTrek Research 聯合創辦人 Nicholas Colas 表示，各國貨幣需要穩定下來，國際股市才能觸底。回顧過去，自 21 世紀初以來，強勢美元一直是市場動盪的基本跡象。

在美元持續上漲之際，投資人因擔心全球經濟衰退而拋售高風險的資產，轉而尋找避風港。Spectra Markets 總裁 Brent Donnelly 表示：「隨着美聯準會 (Fed) 變得更加鷹派，固定收益和美國公債殖利率迅速上升，吸引資金流入美國。殖利率上升也讓人們緊張，拋售股票，為避險而買入美元。」

專家指出，Fed 停止收緊貨幣政策可能減緩美元的升勢。但是，有鑒於通膨持續升溫，而 Fed 維持鷹派立場決意壓制通膨，這似乎是個遙遠的前景。

花旗集團 (Citigroup) 策略師先前就曾表示，隨著全球股債市迎來金融危機以來最糟時刻，今年全球股市市值已蒸發 23 兆美元，與風險資產的反向關係，使美元成為今年剩下時間唯一的選擇。

今年全球股債市連袂走跌，且相繼墜入熊市，這讓投資人別無選擇，只能拉高現金部位。根據美國銀行 (BofA) 本月發布的基金經理調查，對股市的恐懼已使投資人紛紛撤離風險資產，並將現金部位推至 20 年來最高。