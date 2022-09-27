〈美股盤後〉道瓊墜入熊市 標普跌破6月低點

鷹派聯準會 (Fed) 持續抑制市場風險情緒，英磅和英債暴跌，美元再次飆升至歷史新高，恐慌指數 VIX 衝至 30 上方，10 年期美債殖利率攀升，美股週一 (26 日) 早盤反彈失敗，科技股翻黑下挫。

道瓊收跌逾 320 點，2020 年以來首次墜入熊市，標普下滑逾 1% 至 3,655.04 點，低於 6 月中旬前波低點，創 2020 年 12 月以來新低，而蘋果驚險收紅。

政經方面，聯準會官員「鷹聲」縈繞，亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週一表示，聯準會降低通膨仍有一段路要走。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 票委、波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 發表 7 月上任以來首次談話表示，聯準會要實現價格穩定，就需要放慢就業增長速度，同時在一定程度上提高失業率，她支持需進一步緊縮貨幣政策以抑制通膨。

英國政府上週宣布 1972 年以來最大規模的減稅和投資激勵計畫，投資人擔憂英國因大幅減稅、舉債陷入衰退，同時擔憂英鎊恐怕會跌到跟美元平價，英國匯市和股債市陷入動盪。

英國央行 (BOE) 週一試圖安撫投資人情緒，稱該行正在密切關注金融市場的發展，將在必要時「毫不猶豫」地改變利率。

外媒引述消息人士報導，歐盟可能會推遲達成對俄油價格上限的協議，直到達成更全面的制裁方案。有談判人士透露，賽普勒斯 (Cyprus) 與匈牙利等國家對設置石油上限提出反對意見。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.15 億例，死亡數突破 653 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週一 (26 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊幾乎全軍覆沒，僅必需消費品板塊收紅，房地產、能源和公用事業領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互見漲跌。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.23%；Meta (META-US) ) 下跌 2.88%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.58%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.20%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.20%。

道瓊成分股逾半淪陷。旅行家 (TRV-US) 下跌 3.14%；波音 (BA-US) 下跌 2.99%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.63%；高盛 (GS-US) 下跌 2.43%；沃爾瑪 (WMT-US) 漲 0.96%。

費半成分股普遍收黑。英特爾 (INTC-US) 下跌 2.00%；美光 (MU-US) 下跌 2.44%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.30%；AMD (AMD-US) 下跌 2.44%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.60%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.20%；德儀 (TXN-US) 跌 0.51%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.16%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.65%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.37%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.94%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 驚險收紅 0.23% 至每股 150.77 美元。摩根大通分析師 Samik Chatterjee 上週日 (25 日) 發布報告指出，蘋果 iPhone 14 系列問世兩週後，iPhone 14 Pro 高階機型的需求仍然很旺盛，這對蘋果淨利來說是個好兆頭。

美國晶片巨擘英特爾 (INTC-US) 下跌 2.00% 至每股 26.97 美元。市場傳出英特爾和義大利政府已初步敲定在義大利東北部城市 Vigasio 建立一座歐洲大型晶片廠。此外，英特爾旗下 Mobileye 和吉利控股集團宣布就高級駕駛輔助系統 (ADAS) 和自動駕駛汽車技術方面進一步擴大合作。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.25% 至每股 276.01 美元。特斯拉德國廠週一發生祝融之災，截稿前沒有任何傷亡報導。 特斯拉德國廠發言人說，工廠外回收廠區的 800 立方米的紙板、紙張和木材廢料引發火災，當地的消防隊出動救災 5 小時後火勢基本撲滅。

澳門計畫最快 11 月重新向中國旅遊團開放通關，激勵博彩類股走強。金沙集團 (LVS -US) 暴漲 11.72%，永利度假村 (WYNN-US) 飆漲 11.99%。

PG&E (PCG-US) 上漲 1.11% 至每股 12.75 美元。EQT (EQT-US) 下跌 4.56% 至每股 39.38 美元。兩家公司將於 10 月 3 日加入標普 500 指數，取代 Citrix 和 Duke Realty。

華爾街分析

FBB Capital Partners 研究主管 Mike Bailey 說：「總體經濟來看，感覺像是電影『西區故事』(West Side Story) 翻拍版，央行追逐就業市場，而就業市場不肯放手。Fed 主席鮑爾和 BOE 總裁貝利都在努力減緩經濟增長速度，但現在雇主正在盡可能多地留住員工，以避免從下一次衰退中復甦時缺工。」

澳盛銀行報告指出：「市場現在似乎正在消化深度衰退的典型影響，石油拋售可能會讓石油輸出國組織 (OPEC) 再次進行干預。」

Oppenheimer 投資策略師 John Stoltzfus 表示：「下個月第三財報季開跑之前，美國市場將持續遭受不確定性的挑戰，這將提供有關企業營收和獲利健康狀況的更多細節。」

B. Riley 首席市場策略師 Art Hogan 在一份報告中寫道：「投資人還將密切關注本週四公布的聯準會偏好的通膨指標，第二季核心個人消費支出 (PCE)，尋找通膨降溫的跡象。為擺脫當前的難題，市場現在需要看到的是通膨開始顯著下降。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主