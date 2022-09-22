高盛策略師：美股尚未觸底 標普500指數恐再跌10%

高盛首席全球股票策略師 Peter Oppenheimer 表示，隨著美聯準會 (Fed) 持續升息，美股可能還會出現更多的下跌。

Oppenheimer 表示，在所謂的周期性熊市期間，股市通常會下跌約 30%，有鑑於標準普爾 500 指數今年迄今僅下跌約 19%，這表明股市還有進一步下跌的空間。他也表示，如果美國經濟陷入衰退，美股可能再下跌約 10%。

Oppenheimer 說道：「我認為我們正處於週期性熊市，這通常是由通膨和利率上升以及市場對經濟衰退和利潤下跌擔憂所引發的。」他指出，美股恐怕還遠遠尚未觸底。

考量到目前的總經環境以及相關下行風險，Oppenheimer 建議投資人持有現金，或者是短期債券。

在聯準會宣布升息 3 碼後，恐慌指數 VIX 驟升至 30，隨後回落至約 28，遠高於 20 的長期平均水平，為 6 月中旬以來的最大漲幅。而 VIX 指數期貨曲線出現倒掛，也顯現出美股罕見的不祥之兆。

Susquehanna International Group 衍生品策略聯席主管 Chris Murphy 說：「這通常是一個警訊，說明所有風險都在此時此刻匯聚一起，這就是為什麼我們經常把它視為投降指標。」

不過，摩根大通 (JPMorgan) 首席股票策略師、近期堅持美股多頭的 Marko Kolanovic 日前表示，他認為，當前美國股市的拋售可能已接近尾聲，很快就會見到反彈。

他指出，今年迄今企業獲利表現好於預期，並可能持續到年底，這是他維持看漲的重要理由。此外，投資者的低持股和長期通膨預期的緩和，應該有助於提振股價。