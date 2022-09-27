路透：蘋果拒絕明年iPhone15支援印度衛星導航系統

《路透社》週一 (26 日) 報導，印度政府積極推廣當地衛星導航系統「印度區域衛星導航系統」(NavIC)，已要求蘋果、三星電子、小米等手機製造商明年起在印度銷售的新手機中支援 NavIC 服務，但遭各家廠商表達異議。

iPhone14 廣泛適用於全球 GNSS 導航系統，包括 GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 和北斗衛星導航系統，而印度政府希望將 NavIC 服務納入其中。

為推動印度總理主導的「印度自力更生」特別經濟計畫，印度多年來一直在擴大使用其 NavIC，印度當局希望減少對海外項目及廣泛使用的美國全球定位系統 (GPS) 的依賴，並確保 NavIC 提供更準確的家庭導航使印度經濟系統受益。

印度當局和貿易文件表明，印度政府計劃在今年推動智慧型手機巨頭進行硬體調整，以支援 NavIC 衛星定位服務，預計 2023 年 1 月開始在印度銷售的新手機使用該服務。

印度政府稱，此舉希望消除對外國衛星導航的依賴 ，特別是對於「戰略部門」。印度還希望鼓勵各政府部門利用 NavIC 促進本土解決方案相關的產業。

蘋果傳拒絕明年 iPhone15 支援印度衛星導航系統 (圖片：AFP)

在 8 月和 9 月的非公開會議上，蘋果、小米、三星電子和其他公司代表多次向印度政部表達異議，主要是擔心採用符合 NavIC 標準的手機將增加分析和製造成本，還要進行相關的監管測試。

三星、小米和蘋果 (AAPL-US) 等公司擔心硬體調整的過程中，可能影響即將推出的智慧型手機的進度，最終可能延遲發布以符合當地法規。

一些手機製造商呼籲政府將此計畫推遲到 2025 年，讓這些公司都有機會應對這些變化。印度官員指出，印度政府將在數日內做出最後決定。