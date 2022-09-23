Fed升息路徑走高 高盛將標普500指數年底目標水準下調16%

華爾街投行高盛將標普 500 指數年底的目標水準從 4,300 點下調約 16% 至 3,600 點，稱聯準會（Fed）的激進升息步伐幾乎沒有放緩跡象，恐將拖累美股估值。

高盛最新的預測意味著，標普 500 指數較昨（22 日）收盤水準有 4.2% 的下跌空間，並預測該指數在未來 6 個月和 12 個月的目標水準分別為 3,600 點和 4,000 點。

高盛策略師 David J. Kostin 等人在周四在報告中表示，通膨已被證實持續時間要比預期還久，短期內不太可能出現緩和跡象，對 Fed 收緊政策的預期進一步提升，而在其估值模型中較高的利率情境支持的本益比為 15 倍，而非之前的 18 倍。

這些分析師稱，旗下經濟學家預估聯邦公開市場委員會（FOMC）會在 11 月將政策利率上調 3 碼（75 個基點），12 月上調 2 碼（50 個基點）、明年 2 月上調 1 碼（25 個基點），聯邦基金利率最高將升至 4.5% 至 4.75%。

該行表示，由於經濟衰退的可能性上升，其最新預測的風險仍然偏下行。經濟衰退將導致企業獲利下滑、公債殖利率利差擴大，這些因素恐讓標普 500 指數跌至 3,150 點的低點。

此外，過去幾年股票估值與實質利率一直步調一致，但這種關係最近已經打破，對股市構成風險。該行預估 2022 年實質利率將在 0.5% 左右，而目前的預期為 1.5%。

Kostin 與其同事寫道，大多數股票投資人都認為，硬著陸情境是不可避免的，目前的關注重點是潛在衰退的發生時間、深度和持續長度。他們表示在這樣的框架下，標普 500 指數的 3 個月、6 個月和 12 個月目標水準分別為 3,400 點、3,150 點和 3,750 點。

高盛和許多華爾街同業一樣，認為不確定性上升需要投資者建立防禦性部位，他們應持有具有優質屬性的股票，例如資產負債表強勁、資本回報率高、銷售成長穩定等。

與此同時，彭博幾位策略師也下調對標普 500 指數今年年底水準預期，儘管後者仍認為該指數從目前的水準到年底有 16% 的上升空間。分析師也削減美國股票的目標價格，但仍預測未來 12 個月內標普 500 指述的回報率接近 26%。今年以來標普 500 指數成分股的收益預期上升 6%，但自 6 月以來有所下調。