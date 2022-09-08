〈台股盤前要聞〉8月出口不如預期、蘋果新機發表牽動台鏈 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，財政部公布 8 月進出口統計，出口值 403.4 億美元，表現不如原先預期；外資預期，iPhone 14 的銷售與製程轉進策略，對台積電明年 5 奈米、3 奈米等先進製程產能利用率有關鍵影響。以下是今 (8) 日必看重要財經新聞。

8 月出口 403.4 億美元年增僅 2% 表現不如預期

財政部今 (7) 日公布 8 月進出口統計，單月出口值 403.4 億美元，連續 26 個月正成長，但年增幅只剩 2%，表現不如原先預期。閱讀全文...

蘋果新機發表在即 外資看二因素對台積電有關鍵影響

蘋果秋季發表會將在美國時間 9 月 7 日登場，美系外資最新報告指出，iPhone 14 的銷售與製程轉進策略，對台積電 (2330-TW)(TSM-US) 明年 5 奈米、3 奈米產能利用率及營收都有關鍵影響，持續給予「優於大盤」評等，重申目標價 780 元。閱讀全文...

楊金龍估今、明年我 GDP 成長趨緩、物價明年回落至 2% 下

台灣央行總裁楊金龍今 (7) 日於工商協進會發表談話指出，由於出口動能減緩、投資趨保守，今、明兩年我國經濟成長動能也將放緩，但相較主要國家仍屬穩健，並預期明年我國通膨率將有望回落至 2% 以下，物價相對平穩。閱讀全文...

高通揭曉 Snapdragon 6 Gen 1 處理器 升級 4 奈米製程

行動處理器大廠高通週二一口氣發表鎖定中階行動手機的新款 Snapdragon 6 Gen 1 和入門級手機的 Snapdragon 4 Gen 1 處理器，但並未宣布 Snapdragon 6 Gen 1 是採用台積電還是三星的 4 奈米製程技術。閱讀全文...

陽明：海運市況供過於求 已對長約價造成壓力

陽明 (2609-TW) 今 (7) 日召開法說會指出，目前海運市況確實是需求減少，而供給量相對穩定，呈現艙位供過於求，並導致現貨價往下走，此舉已對長約價造成壓力，因此，對每張合約務實看待檢討，做適度調整。閱讀全文...

三星：下半年市況不佳 明年未見復甦跡象

三星電子半導體部門負責人慶桂顯 (Kyung Kye-hyun) 今 (7) 日表示，今年下半年市況看來不佳，且目前為止，並未看到明年市況可能明顯復甦的跡象。閱讀全文...

蘋果新機即將發表 童子賢：產業傳統淡旺季大趨勢不變

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (7) 日出席天下文化 40 週年活動，面對外界關注蘋果 (AAPL-US) 新機拉貨狀況，童子賢笑說，產業每個月、每一季都要看水晶球猜測一下，不過他認為整體大趨勢不變，雖然近兩年有很多因素對傳統淡旺季產生調節效果，但他還是會偏向比較樂觀看待景氣。閱讀全文...