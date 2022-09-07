電子三雄狂殺 台股大跌267點收14410點

美債殖利率再度飆升，美股周二全面收黑，台股今 (7) 日股匯雙殺，新台幣午盤重貶至 30.931 元，持續進逼 31 元大關，加速資金匯出壓力，儘管蘋果新機發表會將登場，大立光領軍部分蘋概股逆勢走強，但仍不敵大盤重重賣壓，電子三雄領跌，電金傳產權值股齊遭摜殺，指數終場大跌 267.15 點，收在 14410.05 點，成交值 1804 億元。

櫃買指數終場下跌 1.88 點，收在 188.93 點，成交值 565.1 億元。上市櫃成交值共 2369.1 億元。

觀察電子權值股表現，台積電受先進製程產能利用率下滑利空衝擊，跳水下殺，開低走低、重挫 3.37%，收 472.5 元，鴻海也挫逾 2%，聯發科下跌 1.59%。華碩重挫超過半根停板，矽力 - KY 大跌 4%，瑞昱、南電也走跌逾 3%，日月光投控、南亞科、聯電等同步收黑。

雖然大型電子權值股落難，但在大立光強漲近 4% 領軍下，部分蘋概股也強勢表態，毅嘉、錦明大漲超過半根停板，台光電、奇鋐、捷迅漲幅也超過 3%，玉晶光、強茂、聯詠、友訊、可成、美律也站穩盤上。

生技族群上演資金大逃殺，北極星藥業 - KY 摜至跌停，益得、台生材大跌超過半根停板，寶利徠、佰研、明基醫、邦特、長聖、寶齡富錦、全宇生技 - KY、華廣、保瑞等多檔個股，齊挫逾 3%。但在個股輪動下，軒郁、博晟生醫強攻漲停。

韓國浦項鋼鐵工廠宣布暫停包含高爐在內的生產設備運轉，盤面鋼鐵人逆勢衝鋒，豐達科狂飆 7%，新鋼勁揚近 4%，美亞、新光鋼、佳大、威致等同步收紅。