〈進出口統計〉8月出口403.4億美元年增僅2% 表現不如預期

財政部今 (7) 日公布 8 月進出口統計，單月出口值 403.4 億美元，連續 26 個月正成長，但年增幅只剩 2%，表現不如原先預期。

根據財政部統計，8 月出口值 403.4 億美元，較上月減少 6.9%，比去年同月增加 2.0%，累計前 8 月出口值約 3303.2 億美元，較去年同期增加 16.2%。

根據財政部統計，主要出口貨類中，電子零組件年增 12%、礦產品年增 92% 是支撐出口的兩大支柱，但光學器材因受面板跌價、減產不利的影響，年減幅達 35.7%，出口值降至 3 年半來最低。

另外，塑橡膠及其製品、化學品因終端需求萎縮、石化產品行情疲軟，分別年減 21.8%、17.1%，基本金屬及其製品隨鋼市走弱也減少約 1 成。

累計 1 至 8 月出口，以礦產品年增 96.8% 居首，比重逾 4 成的電子零組件年增 24.3%，光學器材則年減 23.3%。

財政部表示，受新興科技應用與數位轉型需求支撐，國際品牌新品上市帶動之備貨效應，以及能源價格高漲，帶動 8 月出口 403.4 億美元、進口 373.5 億美元皆為歷年同月最高。

但要注意的是，在全球通膨壓力與貨幣政策緊縮下，將使消費力道逐漸趨緩，廠商採購意願偏向保守，加以比較基數墊高，使得出、進口年增率分別縮小為 2.0%、3.5%，累計前 8 月出口較去年同期增加 16.2%，進口增 20.9%，規模值均創歷年同期新高。

