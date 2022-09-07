蘋果新機發表在即 外資看二因素對台積電有關鍵影響

蘋果秋季發表會將在美國時間 9 月 7 日登場，美系外資最新報告指出，iPhone 14 的銷售與製程轉進策略，對台積電 (2330-TW)(TSM-US) 明年 5 奈米、3 奈米產能利用率及營收都有關鍵影響，持續給予「優於大盤」評等，重申目標價 780 元。

外資表示，今年蘋果發表會的重點在 iPhone 14 處理器差異及高解析度影像感測器升級，iPhone 14 Pro 將採新的 A16 處理器，以台積電 4 奈米製程生產，價格較低的 iPhone 14 則沿用 A15 處理器、採台積電 5 奈米製程，並認為之所以有這樣的差異，主要受摩爾定律或製程轉進結構性放緩影響。

不過，外資認為， iPhone 14 Pro 可能會採更高解析度的 Sony 相機鏡頭影像感測器，這對 Sony 未來外包給台積電 28 奈米來說是個好兆頭。

外資指出，台積電去年來自蘋果營收占比約 26%，雖然通膨對高階消費市場的影響目前還未知，但消費者對處理器差異反應至關重要；若低價 iPhone 14 因性能提升有限，導致銷量不佳，台積電明年第一季 5 奈米產能利用率可能大幅下滑，但這也可能導致蘋果明年重新評估新機處理器差異策略。

外資表示，據供應鏈指出，蘋果已決定下一代 Apple Silicon M3 不會採用台積電今年第四季推出的 N3b 奈米製程，可能採用 N3e 奈米，以取得更佳的生產良率。

外資認為，就 3 奈米產能來看，若蘋果明年 iPhone 15 決定繼續採取處理器差異策略，台積電明年下半年 3 奈米產能利用率可能僅 50%，但若蘋果 iPhone 15 全採用以 3 奈米製程生產的 A17 處理器，台積電明年 3 奈米就會滿載。