〈楊金龍談話〉估今、明年我GDP成長趨緩、物價明年回落至2%下

台灣央行總裁楊金龍今 (7) 日於工商協進會發表談話指出，由於出口動能減緩、投資趨保守，今、明兩年我國經濟成長動能也將放緩，但相較主要國家仍屬穩健，並預期明年我國通膨率將有望回落至 2% 以下，物價相對平穩。

楊金龍直指，由於各主要央行採緊縮貨幣政策，全球經濟成長減緩，尤其我國主要出口市場美國的經濟衰退機率上升、而中國經濟偏下行，消費性電子產品需求降溫，出口成長動能將趨緩。

另一方面，全球景氣不確定性因素多，廠商對經濟前景保守，部分廠商面臨庫存去化壓力，民間投資成長恐將受限。

而儘管國內疫情趨緩，政府振興國旅，加上跨境旅遊可期，民間消費可望回升，惟國內實質薪資成長有限，加上股市走跌、財富減少，也恐抑制未來民間消費成長。

所幸，通膨壓力有望趨緩，楊金龍提到，由於全球供應鏈瓶頸漸獲緩解、國際貨運費率走低，再加上國際原油等原物料價格漲幅減緩，而國內需求溫和、勞動市場未如歐美出現嚴重供需失衡，預期下半年國內通膨率緩降，明年更可望回落至 2% 以下。

楊金龍：明年將是全球經濟是否走向衰退關鍵年

展望明年，楊金龍強調，隨著今年全球經濟成長趨緩，需觀察明年是否是陷入低成長伴隨高通膨或經濟衰退的關鍵年，若通膨未能快速降溫、聯準會持續大幅升息，美國經濟衰退機率恐攀升。

楊金龍也同步示警，不少經濟體以美元計價的外債規模龐大，美元走強下，若再伴隨資本外流，政府債務違約風險將大幅升高；同時，中國陷經濟金融困境、俄烏戰爭衝擊歐洲經濟發展、日圓貶值影響鄰國出口競爭力、極端氣候事件頻仍，以及疫情反覆的不確定因素，均將影響明年全球經濟表現。