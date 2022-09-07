高通揭曉Snapdragon 6 Gen 1處理器 升級4奈米製程

行動處理器大廠高通週二一口氣發表鎖定中階行動手機的新款 Snapdragon 6 Gen 1 和入門級手機的 Snapdragon 4 Gen 1 處理器，但並未宣布 Snapdragon 6 Gen 1 是採用台積電還是三星的 4 奈米製程技術。

行動處理器大廠高通週二 (6 日) 一口氣發表鎖定中階行動手機的新款 Snapdragon 6 Gen 1 和入門級手機的 Snapdragon 4 Gen 1 處理器，但並未宣布 Snapdragon 6 Gen 1 是採用台積電還是三星的 4 奈米製程技術。

高通週二簡化產品命名方式，推出兩款新的行動處理器：Snapdragon 4 Gen 1 和 Snapdragon 6 Gen 1。

Snapdragon 6 Gen 1 部分規格細節 (圖片：高通)

儘管高通沒有分享新品的所有架構細節，但 Snapdragon 6 Gen 1 支援 5G 並採用四奈米製程，但高通沒有公布是採用台積電還是三星的製程技術。與採用 6 奈米製程的 Snapdragon 695 相比 ，有高達 35% 的 GPU 性能提升和高達 40% 的 CPU 性能提升。

Snapdragon 6 Gen 1 維持 8 核心配置，最高時脈可達 2.2GHz，包含一個未指定的 Adreno GPU，支援 API 有 Vulkan 1.1、OpenGL ES 3.2 和 OpenCL 2.0 FP。

值得一提的是，Snapdragon 6 Gen 1 是 Snapdragon 6 系列中首度整合第 7 代 Snapdragon AIE 人工智慧引擎，以及 Snapdragon Fast Connect 6700 系統無線網路晶片，支援 Wi-Fi 6E 無線網路和藍牙 5.2。同時，Snapdragon 6 Gen 1 還支援 200MP 相機、FHD + 解析度搭配最高 120Hz 螢幕更新率。

Snapdragon 4 Gen 1 部分規格細節 (圖片：高通)

此外，高通週二發布的 Snapdragon 4 Gen 1 是繼去年的 Snapdragon 480 Plus 之後帶來了多項升級，包括將 GPU 性能提高多達 10%，將 CPU 性能提高多達 15%。

Snapdragon 4 Gen 1 採用 6 奈米製程，為 8 核心處理器，時脈處理速度最高 2.4Hz，支援最高 108 MP 主相機和最高 120Hz 螢幕更新率。這款處理器沒有整合第 7 代 Snapdragon AIE 人工智慧引擎，但搭載高通 FastConnect 6200 系統、 Snapdragon X51 5G 數據機及射頻系統，也提供支援 5G、Wi-Fi 5 和藍牙 5.2。

高通指出，採用 Snapdragon 6 Gen 1 的終端裝置預計 2023 年第一季問世，而採用 Snapdragon 4 Gen 1 終端裝置則在今年第三季推出，在 Vivo 子品牌 iQOO 即將推出的 Z6 Lite 智慧型手機上首發亮相。

高通 (QCOM-US) 週二隨大盤下跌 1.41% 至每股 126.67 美元。