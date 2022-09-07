台股再度重挫 證交所祭三措施力抗空頭

台股今 (7) 日大跌 267 點收在 14410.05 點，證交所除出面信心喊話外，也將祭出三大措施，包括：放寬信用交易差額範圍、緊盯上市公司業務澄清與重訊發布，並將滾動檢視上市公司財務狀況。

台股中秋前夕賣壓沉重，在台積電 (2330-TW) 領跌下，指數一連失守 14600 點、14500 點兩道整數關卡，對於台股盤勢轉弱，市場關注主管機關是否會再次祭出禁空令對抗空頭勢力。

對此，證交所董事長林修銘說，台股目前基本面還不錯，證交所將持續緊盯市況，但禁空令對市場而言是一刀兩刃，恐將影響市場流動性，因此對於是否實施禁空令將抱持審慎考慮的態度。

但林修銘也說，為維護市場秩序，證交所也將祭出三大措施，包括：一、放寬信用交易差額並鼓勵上市公司實施庫藏股，二、緊盯上市公司對於業務等重大訊息的即時說明，確保市場訊息公開透明，三、當市場出現明顯動盪，證交所也將滾動檢視上市公司的財務與業務狀況，並即時跟市場報告。

林修銘認為，近期台股走跌主要與聯準會鮑爾談話有關，但證交所也觀察到，外資近期賣壓有收斂趨勢，在基本面部分，上市公司今年上半年營收年增 14.21%，稅前盈餘也有 24.55% 的年增幅。

林修銘指出，儘管產業仍面臨庫存調整壓力與中國限電衝擊，但上市公司前 7 月營收仍較去年同期增加 10.05%，顯示台股基本面仍有一定的動能可期。